Erre mit lép a NATO? Botrányos dolog történt Németországban

Drón zuhant le egy lakatlan területen a Steinhude-tótól keletre, ahol a német rendőrség jelentős erőkkel kezdte meg a roncsok felkutatását. Az alsó-szászországi Állami Bűnügyi Hivatal (LKA) szerint a hatóságok már hétfőn tudomást szereztek a megtalált darabokról, a kutatás azonban tovább folytatódik.

Drón zuhant le Németországban, egy katonai légibázis mellett találták meg Fotó: Pexels

A helyszín különösen érzékenynek számít, ugyanis mindössze körülbelül egy kilométerre található a Bundeswehr wunstorfi légibázisától. A katonai létesítmény a térség egyik fontos objektuma, ezért a roncsok megtalálása komoly rendőri műveletet indított el.

A Bild beszámolója szerint számos rendőr érkezett a területre, és nagy kiterjedésű keresést végeznek, hogy megtalálják a lezuhant eszköz további részeit. A hatóságok egyelőre nem közölték, hogy mekkora volt a drón, milyen típusú volt, illetve milyen útvonalon érkezhetett a térségbe.

A legfontosabb kérdés egyelőre az, hogy honnan származott az eszköz. A Németország területén megtalált drón tulajdonosa és eredete jelenleg ismeretlen. A nyomozók a begyűjtött alkatrészeket biztosítják és elemzik, ezekből remélnek további információkat szerezni a lezuhanás körülményeiről.

A hatóságok jelenlegi információi szerint nincs jele annak, hogy a lakosságot közvetlen veszély fenyegetné. Ennek ellenére a keresést folytatják, mivel a teljes területet át kell vizsgálni.

A Wunstorf környékén történt eset azért is keltett különös figyelmet, mert a Bundeswehr légibázisa közvetlenül a megtalálási hely közelében található. Egyelőre azonban semmi sem bizonyítja, hogy a lezuhant eszköz szándékosan közelítette meg a katonai objektumot, vagy hogy bármilyen kapcsolat lenne a légibázis és a németországi drónincidens között.

A hatóságok ezért egyelőre minden lehetséges forgatókönyvet vizsgálnak, és csak a roncsok részletes elemzése után lehet pontosabb képet kapni arról, mi történt.

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