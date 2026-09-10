Zelenszkij elszabadította a poklot, drónok lepték el Oroszországot

Az ukrán fegyveres erők dróntámadást indítottak Dagesztán ellen. A köztársaság megbízott vezetője, Fjodor Scsukin közölte, hogy a drónok lezuhanó darabjai miatt tűz ütött ki a Mahacskala nemzetközi tengeri kereskedelmi kikötőjében.

Egy munkás a törmeléket takarítja egy dróntámadásban megrongálódott bevásárlóközpont előtt, Pavlohradban, a Dnyipropetrovszki régióban

Fotó: Mykola Miakshykov / AFP

Újabb súlyos ukrán dróntámadás, halálos áldozat is van

Egy drón a Gamzat Cadasza nevét viselő Avari Zenei és Drámai Színház épületét is eltalálta. A színház igazgatója szerint a drón a tetőre zuhant, a robbanás miatt kitörtek az ablakok, majd tűz keletkezett.

Scsukin szerint a tüzeket időközben eloltották, a támadásnak Dagesztánban nem volt halálos áldozata vagy sérültje.

Az ukrán drónok a voronyezsi területet is támadták – közölte Alekszandr Guszev kormányzó. Elmondása szerint az egyik drón egy boriszoglebszki családi házba csapódott. Egy nő meghalt, két ember pedig megsérült.

Az orosz védelmi minisztérium szerint az éjszaka folyamán Oroszország különböző régiói felett összesen 448 ukrán drónt semmisítettek meg.