Megszavazták egy angol faluban, hogy elhagyják az Egyesült Királyságot

Egy angol falu lakói egy szimbolikus népszavazáson az Egyesült Királyságból való kilépés mellett szavaztak, és tiltakoztak a több mint 1000 menedékkérő közeli elhelyezésének terve ellen.

Szavazást indított az Egyesült Királyságból való kilépésről egy angol falu. Fotó: JUSTIN TALLIS / AFP

Szimbolikus szavazáson az Egyesült Királyságból való kilépés mellett döntött Piddington

Az oxfordshire-i Piddingtonban tartott szavazás eredményét szerda reggel hirdették ki, miután kedden 312 ember szavazott. Összesen 285 ember szavazott az Egyesült Királyságtól való elszakadás mellett, míg 26-an ellene - egy szavazólapot pedig elrontottak.

A szavazást kampányolók szervezték a lakosok számára, hogy kifejezzék tiltakozásukat a kormány azon tervei ellen, hogy akár 1256 férfi menedékkérőt is elhelyezzenek egy átalakított védelmi minisztériumi telephelyen Bicester városában.

A hírre reagálva egy kormányminiszter azt mondta, hogy "finoman" elmondja a falu lakóinak, hogy a kormány azon dolgozik, hogy csökkentse a menedékjogi ügyek elbírálásával kapcsolatos hátralékot, és hogy a terheket meg kell osztani a közösségek között.

Csökkentjük ezt a hátralékot. Felgyorsítjuk a kérelmek feldolgozását, és eközben nem tartjuk elfogadhatónak, hogy nemcsak a menedékkérők elhelyezésének, hanem sok más ideiglenes szállásformának a terheit is a szegényebb közösségekre hárítsuk.

- mondta Lisa Nandy, a kulturális és médiaminiszter

Kiemelte, hogy sok helyen olcsó a szállás, így "a hátrányosabb helyzetű közösségekben élőknek el kellett viselniük, hogy szinte minden második házat HMO-vá (többszörösen lakott házzá) alakítottak át, és ez nincs rendben."

A bicesteri tervekkel kapcsolatos vita a menedékkérők elhelyezésével kapcsolatos más területeken tapasztalható feszültségek hátterében alakult ki. Az év elején a norfolki Thetfordban történt zavargások után, amelyeket a szélsőjobboldali aktivisták megpróbáltak kihasználni, a helyi Munkáspárt képviselője aggodalmát fejezte ki amiatt, hogy olcsóbb, munkásosztálybeli területeket választanak a menedékkérők HMO-kban történő elszállásolására.

Tim Bearder, az Oxfordshire megyei tanács vezetője szerdán azt mondta, hogy a piddingtoni eredmény azt mutatja, hogy a kampányolók hihetetlen munkát végeztek aggályaik kiemelésében.

Ez a népszavazás azt mutatja, hogy mennyire erősen viszonyulnak a javaslathoz, és ez részben magához a javaslathoz, részben pedig ahhoz, ahogyan a kormányzat intézkedett anélkül, hogy a helyi lakosokkal konzultált volna, és megvizsgálta volna a helyszín megvalósíthatóságát.

Kiemelte, hogy "ez a rossz helyszín a helyi közösség és maguk a menedékkérők számára", azonban alternatívát nem említett.