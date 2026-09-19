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Orbán Anita hamarosan indul az Ensz Közgyűlésre, előtte elmondta, miért tartja fontosnak Magyarország részvételét

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193 ország, 193 szavazat. Ez az ENSZ Közgyűlésének egyik legegyszerűbb és legerősebb szabálya: minden tagállamnak egy szavazata van - írta közösségi oldalán Orbán Anita.
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— Az Egyesült Államok, Kína vagy India szavazata ugyanannyit ér, mint egy néhány tízezer lakosú országé – írta közösségi oldalán Orbán Anita.

Az Ensz Közgyűlésének helyszíne New Yorkban - Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan indul a delegáció Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS
Az ENSZ Közgyűlésének helyszíne New Yorkban - Orbán Anita közösségi oldalán jelentette be, hogy hamarosan indul a delegáció az ENSZ-be
Fotó: VANESSA CARVALHO / BRAZIL PHOTO PRESS

A külügyminiszter hozzátette:

Magyarország 1955 óta tagja az ENSZ-nek, így több mint hetven éve saját szavazattal képviseli érdekeit ezen a fórumon.

A tárcavezető hangsúlyozta: „Ezért számít, hogy Magyarország aktívan jelen legyen ott, ahol a világot érintő szabályokról és döntésekről tárgyalnak. Hamarosan indulunk.”

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Az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszaka szeptember 8-án nyílt meg, a Magas Szintű Hét, a világ vezetőinek felszólalásaival, szeptember 22–29. között zajlik New Yorkban. Az elnöklő tisztséget Khalilur Rahman, Banglades képviselője tölti be, a közgyűlés mottója pedig: „A bizalom helyreállítása, az átalakulás kezelése – egy ENSZ, amely mindenkinek szolgál." Az idei napirendet várhatóan Trump Irán elleni háborúja és annak nemzetközi hatásai dominálják majd – emellett a gázai és az ukrajnai háború is központi téma lesz. Trump kedden mond beszédet, várhatóan kiemeli az adminisztrációja alatt kötött békemegállapodásokat, az iráni atomfegyver-kérdést és a 20 pontos gázai béketervet is. 

 

 

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