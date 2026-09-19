Orbán Anita hamarosan indul az Ensz Közgyűlésre, előtte elmondta, miért tartja fontosnak Magyarország részvételét

Az ENSZ Közgyűlésének 81. ülésszaka szeptember 8-án nyílt meg, a Magas Szintű Hét, a világ vezetőinek felszólalásaival, szeptember 22–29. között zajlik New Yorkban. Az elnöklő tisztséget Khalilur Rahman, Banglades képviselője tölti be, a közgyűlés mottója pedig: „A bizalom helyreállítása, az átalakulás kezelése – egy ENSZ, amely mindenkinek szolgál." Az idei napirendet várhatóan Trump Irán elleni háborúja és annak nemzetközi hatásai dominálják majd – emellett a gázai és az ukrajnai háború is központi téma lesz. Trump kedden mond beszédet, várhatóan kiemeli az adminisztrációja alatt kötött békemegállapodásokat, az iráni atomfegyver-kérdést és a 20 pontos gázai béketervet is.