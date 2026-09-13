Fokozódik a feszültség: több rakétát indított Észak-Korea

Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán pénteken fejezte be ötnapos Freedom Edge hadgyakorlatát. A résztvevők tengeri manővereket, légi utántöltést, kibervédelmi együttműködést és egészségügyi műveleteket gyakoroltak. Szöul szerint a gyakorlat védelmi célú, és az észak-koreai nukleáris fenyegetés elleni közös fellépést erősíti.

Phenjan viszont provokatívnak nevezte a hadgyakorlatot, és határozott ellenlépéseket ígért.

Kim Dzsongun korábban nukleáris elrettentő erejének további fejlesztését sürgette. Észak-Korea állítása szerint két haditengerészeti rombolója atomtöltet hordozására alkalmas rakétákat is képes indítani.

Donald Trump korábban elrendelte az amerikai–dél-koreai Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat jelentős csökkentését, Kim Dzsongun húga azonban közölte: a rövidebb gyakorlat sem veszít „provokatív és agresszív jellegéből”.