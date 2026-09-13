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kim dzsongun

Fokozódik a feszültség: több rakétát indított Észak-Korea

1 órája
Olvasási idő: 4 perc
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Több rövid hatótávolságú ballisztikus rakétát indított Észak-Korea a tenger felé szombaton, egy nappal az amerikai, dél-koreai és japán hadgyakorlat befejezése után. Phenjan provokációnak tekinti a három ország katonai együttműködését.
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kim dzsongunjapánrakéta

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint a rakétákat az észak-koreai Vonszan térségéből indították. Mindegyik mintegy 250 kilométert repült a keleti parti vizek irányába.

észak-korea
Rakétákat lőtt ki Észak-Korea, azonnal riadót fújtak a szomszédai. Fotó: AFP

Alig ért véget a hadgyakorlat, Észak-Korea máris támadó erőt mutatott

Szöul fokozta megfigyelési készültségét, és folyamatosan egyeztet az Egyesült Államokkal, valamint Japánnal. A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács felszólította Észak-Koreát az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő rakétakísérletek leállítására.

Az amerikai csendes-óceáni parancsnokság közölte, hogy a kilövések nem jelentettek közvetlen veszélyt sem az Egyesült Államokra, sem térségbeli szövetségeseire.

Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Észak-koreai fegyverteszt, Észak-koreaifegyverteszt, Kim Dzsongun, KimDzsongun
Galéria: Kim Dzsongun látogatása egy észak-koreai fegyvergyárban
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Kim Dzsongun észak-koreai vezető kipróbálja az új fejlesztésű lőfegyvereket egy észak-koreai fegyver- és lőszergyárban

Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán pénteken fejezte be ötnapos Freedom Edge hadgyakorlatát. A résztvevők tengeri manővereket, légi utántöltést, kibervédelmi együttműködést és egészségügyi műveleteket gyakoroltak. Szöul szerint a gyakorlat védelmi célú, és az észak-koreai nukleáris fenyegetés elleni közös fellépést erősíti.

Phenjan viszont provokatívnak nevezte a hadgyakorlatot, és határozott ellenlépéseket ígért. 

Kim Dzsongun korábban nukleáris elrettentő erejének további fejlesztését sürgette. Észak-Korea állítása szerint két haditengerészeti rombolója atomtöltet hordozására alkalmas rakétákat is képes indítani.

Donald Trump korábban elrendelte az amerikai–dél-koreai Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat jelentős csökkentését, Kim Dzsongun húga azonban közölte: a rövidebb gyakorlat sem veszít „provokatív és agresszív jellegéből”.

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