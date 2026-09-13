Fokozódik a feszültség: több rakétát indított Észak-Korea

A dél-koreai vezérkari főnökök egyesített bizottsága szerint a rakétákat az észak-koreai Vonszan térségéből indították. Mindegyik mintegy 250 kilométert repült a keleti parti vizek irányába.
Alig ért véget a hadgyakorlat, Észak-Korea máris támadó erőt mutatott
Szöul fokozta megfigyelési készültségét, és folyamatosan egyeztet az Egyesült Államokkal, valamint Japánnal. A dél-koreai nemzetbiztonsági tanács felszólította Észak-Koreát az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait sértő rakétakísérletek leállítására.
Az amerikai csendes-óceáni parancsnokság közölte, hogy a kilövések nem jelentettek közvetlen veszélyt sem az Egyesült Államokra, sem térségbeli szövetségeseire.
Az Egyesült Államok, Dél-Korea és Japán pénteken fejezte be ötnapos Freedom Edge hadgyakorlatát. A résztvevők tengeri manővereket, légi utántöltést, kibervédelmi együttműködést és egészségügyi műveleteket gyakoroltak. Szöul szerint a gyakorlat védelmi célú, és az észak-koreai nukleáris fenyegetés elleni közös fellépést erősíti.
Phenjan viszont provokatívnak nevezte a hadgyakorlatot, és határozott ellenlépéseket ígért.
Kim Dzsongun korábban nukleáris elrettentő erejének további fejlesztését sürgette. Észak-Korea állítása szerint két haditengerészeti rombolója atomtöltet hordozására alkalmas rakétákat is képes indítani.
Donald Trump korábban elrendelte az amerikai–dél-koreai Ulchi Freedom Shield hadgyakorlat jelentős csökkentését, Kim Dzsongun húga azonban közölte: a rövidebb gyakorlat sem veszít „provokatív és agresszív jellegéből”.