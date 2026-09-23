Döntött az Európai Unió Oroszországról, mit fog lépni Moszkva?

Az uniós tanács arról is döntött, hogy három embert és egy szervezetet levesz a listáról, továbbá töröl egy elhunytat.

Ursula von der Leyen az Európai Bizottság elnöke

Fotó: JEAN-CHRISTOPHE VERHAEGEN / AFP

A szankcionáltak közé tartozik mások mellett Vlagyimir Putyin orosz elnök, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter, több orosz miniszter, kormányzók és helyi politikusok, Roman Abramovics orosz üzletember és más üzletemberek, oligarchák, az orosz Állami Duma több tagja.

A listán szerepelnek továbbá politikai pártok, orosz fegyveres erők és alakulatok, félkatonai csoportok, köztük a Wagner csoport, számos hadipari vállalat, bankok és pénzügyi intézmények, médiaszervezetek, továbbá az ukrajnai orosz háborút támogató emberek és vállalatok.

Az Európai Unió továbbra is elkötelezett amellett, hogy fokozza az Oroszországra nehezedő nyomást és tovább gyengítse annak hadigazdaságát, annak érdekében, hogy az ország felhagyjon az Ukrajna elleni háborúval és érdemi tárgyalásokat kezdjen a béke érdekében

– tette hozzá közleményében az uniós tanács.

Válaszul Oroszország Ukrajna elleni katonai agressziójára, az EU vezető orosz politikai képviselők, oligarchák, katonai személyek és Kreml-párti propagandisták ellen szabott ki szankciókat.

Az Ukrajna területi integritását, szuverenitását és függetlenségét aláásó vagy fenyegető tevékenységek miatt az Európai Unió először 2014. március 17-én vezetett be büntetőintézkedéseket.

Az EU ezeken túl további intézkedéseket is hozott, egyebek mellett gazdasági szankciókkal sújtott egyes orosz ágazatokat, továbbá korlátozó intézkedéseket rendelt el a Krím félsziget és Szevasztopol jogellenes elcsatolása nyomán, kizárólag e két területre vonatkozóan. Az Ukrajna elleni háború 2022. február 24-i kezdete óta az EU 21 szankciós csomagot fogadott el Oroszország ellen.

Az intézkedések célja, hogy növeljék az Oroszországra nehezedő nyomást, és háborús gazdasága ellen irányulnak, illetve támogatják az Ukrajna elleni háború lezárására irányuló erőfeszítéseket.