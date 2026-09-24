Nagy bajban az FBI: 40 ezer emberük személyes adataihoz férhettek hozzá hackerek

A hackerek állítása szerint közel 38 000 volt, jelenlegi alkalmazott és a hivatalhoz munkára jelentkező személyes adataihoz fértek hozzá. A BBC-nek sikerült megtekintenie néhány fájlt, ami alapján valóban súlyos szivárgás történt, ami FBI-ügynökök életét is veszélyeztetheti.

Az FBI jelenleg is vizsgálja, hogy pontosan mely rendszereket is érintette a szivárgás, a támadók ellen pedig agresszívan nyomoz az ügynökség

Fotó: ROB ENGELAAR / ANP MAG

Nemrég a Shiny Hunters hackercsoport jelezte, hogy sikeresen használtak ki egy nulladik napos hibát az Oracle PeopleSoft rendszerében, aminek segítségével sikerült az FBI személyes adatokat tároló rendszereibe is betörni. A szivárogtatásról először a 404 Media számára beszéltek a hackerek, akik betekintést is engedtek az általuk megszerzett személyes adatok egy részébe. Ezek alapján a támadók nem hazudtak, és valóban sikerült rendkívül érzékeny adatokra rátenni a kezüket.

A szivárogtatásban érintett adatbázisok az eddigi információk alapján a HR-osztályról származnak, ahol az Oracle szoftverét használták. Az információk között pedig jelvényszámok, nevek, beosztások, de még a családtagok információi is szerepelnek.

Az érintett FBI-ügynökök egy részének ráadásul akár az élete is veszélyben lehet, miután a hírek szerint több olyan ügynök adatai is kiszivárogtak, akik olyan érzékeny területeken dolgoznak, mint a terrorelhárítás vagy éppen a kínai hírszerzési műveletek elleni védelem. Az FBI egyelőre hivatalosan nem erősítette meg, hogy valóban olyan súlyos-e a helyzet, mint azt a háttérből nyilatkozó források állítják, azt azonban jelezte az ügynökség, hogy „nagy erőkkel és agresszíven nyomoznak” a támadók után.

The FBI is aware of a cyber-criminal enterprise group claiming a compromise of the https://t.co/xzuiRQwBTb portal and alleged impact to FBI employee personally identifiable information (PII). While the point of breach is still undetermined—whether a third-party or the FBI’s enterprise—we are actively and aggressively investigating this matter and working closely with those third-party providers that support https://t.co/xzuiRQwBTb to mitigate any and all risk. — FBI (@FBI) September 23, 2026

Az FBI már találkozott a csoporttal

A Shiny Hunters nevű csoport nem ismeretlen a kiberbiztonsági szakemberek előtt, miután több múltbéli támadást is hozzájuk kötnek, köztük a RockStar Games elleni támadást is. A csoport a feltételezések szerint eredetileg Franciaországban alakult, azonban mára már a világ számos pontján vannak tagjaik. A támadás kapcsán annyit elárultak, hogy nem pénzért törték fel a szervereket, ami feltehetően igaz is, hiszen nem fogalmaztak meg pénzbeli követelést.

Azt ugyanakkor jelezték, hogy szeretnék ha az FBI visszavonná az egy évvel ezelőtt, egy másik támadás kapcsán megfogalmazott állításukat, amikor is fenyegető csoportként írták le őket. Ezzel a nyomozóiroda a hackerek szerint „megbántotta őket”.

A támadók egy hetet adtak az FBI-nak, hogy töröljék korábbi nyilatkozatukat, ha ez nem történik meg, úgy a teljes adatbázist elérhetővé teszik. Az Oracle egyébként már nyár közepén elkezdte értesíteni ügyfeleit, miután érzékelték, hogy valaki támadja a rendszereiket. A nulladik napos hibát, ami lehetővé tette a támadást ugyan kijavították, azonban a rendszerek frissítése a partnereknél feltehetően nem ment zökkenőmentesen. Egyes szakértők szerint az FBI például nem frissítette a HR által használt rendszereket, így a támadás során a Shiny Hunters ki tudta használni a még be nem foltozott lyukat a rendszerben.

A történet másik érdekes aspektusa, hogy a Reuters korábban kapcsolatba lépett a csoport tagjaival, miután az a hír terjedt, hogy összerúgták a port egy rivális orosz csoporttal, akiket csak Cl0p néven ismernek.

A Shiny Hunters tagjai ugyanis sikeresen vették át az irányítást az orosz csoport darkweben működő felülete felett. A vitás kérdés pedig mint később kiderült, éppen az Oracle sebezhetőséget érintette. A Shiny Hunters állítása szerint ugyanis elsőnek ők fedezték fel a sérülékenységet, amit aztán később a zsarolásra szakosodott Cl0p is kihasznált, és több nagyvállalat adataihoz is hozzáfértek, többek között a Shell és a Microsoft is a célpontok között volt.