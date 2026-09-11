Különleges társaságban repült haza Berlinből Forsthoffer Ágnes – kiderült, mit csinált Németországban

Krasznahorkai Lászlóval és a magyar női kosárlabda-válogatottal egy gépen tért haza Berlinből Forsthoffer Ágnes 2026. szeptember 11-én. Az Országgyűlés elnöke Facebook-oldalán számolt be a találkozásról és németországi tárgyalásairól.

Berlini tárgyalásairól és különleges útitársairól írt Forsthoffer Ágnes. A házelnök Julia Klöcknerrel és a CDU/CSU képviselőivel is egyeztetett a látogatáson (A képen a magyar házelnök) Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes Krasznahorkai Lászlóval és a női kosárválogatottal repült haza

Forsthoffer Ágnes különleges társaságba csöppent hazafelé a Berlin–Budapest járaton: Krasznahorkai László és a magyar női kosárlabda-válogatott is azon a gépen utazott. A házelnök Facebook-oldalán mesélt az útitársairól, akiknek bőven volt okuk az ünneplésre.

A Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern). Németország egyik legmagasabb állami kitüntetését Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak – erről beszámot a HVG.