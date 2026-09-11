Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Döntött a kormány: így támogatják a dízelautók tulajdonosait

forsthoffer ágnes

Különleges társaságban repült haza Berlinből Forsthoffer Ágnes – kiderült, mit csinált Németországban

19 perce
Olvasási idő: 5 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Világszerte ismert Nobel-díjas íróval és a magyar női kosárlabda-válogatottal egy gépen utazott vissza Berlinből az Országgyűlés elnöke. Forsthoffer Ágnes 2026. szeptember 10-én utazott egy magyar küldöttség élén a német fővárosba, hogy ott szakmai egyeztetéseket folytasson német kollégáival.
Link másolása
Vágólapra másolva!
forsthoffer ágnesNémetországországgyűlésberlinkrasznahorkai lászló

Krasznahorkai Lászlóval és a magyar női kosárlabda-válogatottal egy gépen tért haza Berlinből Forsthoffer Ágnes 2026. szeptember 11-én. Az Országgyűlés elnöke Facebook-oldalán számolt be a találkozásról és németországi tárgyalásairól.

Berlini tárgyalásairól és különleges útitársairól írt Forsthoffer Ágnes. A házelnök Julia Klöcknerrel és a CDU/CSU képviselőivel is egyeztetett a látogatáson.
Berlini tárgyalásairól és különleges útitársairól írt Forsthoffer Ágnes. A házelnök Julia Klöcknerrel és a CDU/CSU képviselőivel is egyeztetett a látogatáson (A képen a magyar házelnök) Fotó: Ladóczki Balázs

Forsthoffer Ágnes Krasznahorkai Lászlóval és a női kosárválogatottal repült haza

Forsthoffer Ágnes különleges társaságba csöppent hazafelé a Berlin–Budapest járaton: Krasznahorkai László és a magyar női kosárlabda-válogatott is azon a gépen utazott. A házelnök Facebook-oldalán mesélt az útitársairól, akiknek bőven volt okuk az ünneplésre.

A Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern). Németország egyik legmagasabb állami kitüntetését Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak – erről beszámot a HVG.

A magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságon jutott a legjobb nyolc közé. Forsthoffer kiemelte: a csapat 28 év után szerepelt ismét vb-n, és 40 év után került újra a legjobb nyolc közé.

Nagy örömmel és szívből gratulálok mindannyiuknak!

– írta a házelnök.

Forsthoffer Ágnes a parlamenti együttműködésről tárgyalt Berlinben

A magyar küldöttség szeptember 10-én utazott a német fővárosba. Forsthoffer Ágnest Julia Klöckner, a Bundestag elnöke fogadta. Megbeszélésük kapcsán a magyar házelnök a nyílt párbeszédet és a magyar–német parlamenti együttműködés megerősítése melletti közös elköteleződést emelte ki. Klöckner a Bundestag plenáris termének karzatán helyet foglaló magyar küldöttséget is köszöntötte. Forsthoffer ezt megtisztelő és felemelő pillanatként írta le.

A látogatás első napjának délutánján a magyar nagykövetségen munkaebéden egyeztetett a Bundestag CDU/CSU-frakciójához tartozó magyar parlamenti baráti kör tagjaival. A kétoldalú együttműködésről és a térség előtt álló kihívásokról beszéltek. A házelnök szerint a költségvetési vita hete miatt kötetlenebb formában tartott találkozón számos német képviselővel tudtak közvetlen eszmecserét folytatni.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!