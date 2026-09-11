Különleges társaságban repült haza Berlinből Forsthoffer Ágnes – kiderült, mit csinált Németországban

Krasznahorkai Lászlóval és a magyar női kosárlabda-válogatottal egy gépen tért haza Berlinből Forsthoffer Ágnes 2026. szeptember 11-én. Az Országgyűlés elnöke Facebook-oldalán számolt be a találkozásról és németországi tárgyalásairól.
Forsthoffer Ágnes Krasznahorkai Lászlóval és a női kosárválogatottal repült haza
Forsthoffer Ágnes különleges társaságba csöppent hazafelé a Berlin–Budapest járaton: Krasznahorkai László és a magyar női kosárlabda-válogatott is azon a gépen utazott. A házelnök Facebook-oldalán mesélt az útitársairól, akiknek bőven volt okuk az ünneplésre.
A Nobel-, Kossuth- és József Attila-díjas író Berlinben átvette a Német Szövetségi Köztársaság Nagykeresztjét a csillaggal (Grosse Verdienstkreuz mit Stern). Németország egyik legmagasabb állami kitüntetését Frank-Walter Steinmeier német államfő adta át Krasznahorkai Lászlónak – erről beszámot a HVG.
A magyar női kosárlabda-válogatott a berlini világbajnokságon jutott a legjobb nyolc közé. Forsthoffer kiemelte: a csapat 28 év után szerepelt ismét vb-n, és 40 év után került újra a legjobb nyolc közé.
Nagy örömmel és szívből gratulálok mindannyiuknak!
– írta a házelnök.
Forsthoffer Ágnes a parlamenti együttműködésről tárgyalt Berlinben
A magyar küldöttség szeptember 10-én utazott a német fővárosba. Forsthoffer Ágnest Julia Klöckner, a Bundestag elnöke fogadta. Megbeszélésük kapcsán a magyar házelnök a nyílt párbeszédet és a magyar–német parlamenti együttműködés megerősítése melletti közös elköteleződést emelte ki. Klöckner a Bundestag plenáris termének karzatán helyet foglaló magyar küldöttséget is köszöntötte. Forsthoffer ezt megtisztelő és felemelő pillanatként írta le.
A látogatás első napjának délutánján a magyar nagykövetségen munkaebéden egyeztetett a Bundestag CDU/CSU-frakciójához tartozó magyar parlamenti baráti kör tagjaival. A kétoldalú együttműködésről és a térség előtt álló kihívásokról beszéltek. A házelnök szerint a költségvetési vita hete miatt kötetlenebb formában tartott találkozón számos német képviselővel tudtak közvetlen eszmecserét folytatni.