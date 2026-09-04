Giorgia Meloni történelmet írt – 80 éve nem volt példa ilyenre Olaszországban

Giorgia Meloni jobbközép kormánya pénteken 1413. hivatali napját tölti, ezzel a második világháború utáni olasz köztársaság történetének leghosszabb ideig hivatalban lévő kormányává vált – tájékoztat az MTI.

Giorgia Meloni 2022 októbere óta vezeti az olasz jobbközép koalíciós kormányt

Fotó: AFP

A Meloni vezette Olasz Testvérek (FdI), az Antonio Tajani irányította Hajrá Olaszország és a Matteo Salvini vezette Liga koalíciós kormánya 2022. október 22-én tette le az esküt. Meloni egyben Olaszország első női miniszterelnöke is.

A korábbi rekordot Silvio Berlusconi második kormánya tartotta, amely 2001 és 2005 között 1412 napig volt hivatalban. Az utóbbi nyolcvan év 68 olasz kormánya közül egyetlen kabinet sem töltötte ki az ötéves parlamenti ciklust.

Giorgia Meloni a politikai stabilitást emelte ki

Meloni péntek reggeli közösségi médiában közzétett bejegyzésében úgy fogalmazott, hogy kormánya stabilitása az egységes koalíciónak köszönhető. Szerinte a stabilitás nem önmagában a rekord miatt fontos, hanem azért, mert lehetővé teszi az ország számára a tervezést, a döntéshozatalt és a vállalások teljesítését.

Az Olasz Testvérek a dél-olaszországi Bariban pártrendezvényen emlékezik meg a közel négyéves kormányzásról, amelyen Meloni péntek este mond beszédet.

A kormány csaknem harmincoldalas kiadványban összegezte eddigi tevékenységét. Saját adatai szerint több mint 1,3 millió új munkahely jött létre, a munkanélküliségi ráta 5,7 százalékra, a fiatalok munkanélkülisége pedig 18,4 százalékra csökkent. A kabinet közlése szerint 2026 első felében 80 százalékkal kevesebb illegális bevándorló érkezett Olaszországba, mint az előző év azonos időszakában.

Eltérően értékelik a Meloni-kormány teljesítményét

Az olasz sajtó különbözően értékeli a kabinet eddigi munkáját. A jobboldali Il Giornale azt emelte ki, hogy a kormány rekordját kormányátalakítás, többségváltás és belpolitikai válság nélkül érte el.

A balközép La Repubblica az eredmények közé sorolta az államháztartás helyzetének javítását és azt, hogy a költségvetési hiányt három százalék alá sikerült csökkenteni. Ugyanakkor hiányosságként említette egyes egészségügyi és igazságügyi reformok elmaradását.

Az AP hírügynökség a Meloni-kormány erősségei között emelte ki az Olaszországnak biztosított politikai stabilitást és Róma nemzetközi szerepének erősödését, miközben a gazdasági növekedést támogató szerkezeti reformok elmaradását gyenge pontként értékelte.