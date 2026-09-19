Történelmi fordulat a grönlandi konfliktusban, Trump fontos bejelentést tett

Az Egyesült Államok, Dánia és Grönland megállapodásra jutott a térség biztonságának megerősítéséről. Donald Trump amerikai elnök szerint az egyezség hosszú távon rendezi Washington biztonsági igényeit Grönlandon, miközben a dán kormány hangsúlyozta: a megállapodás tiszteletben tartja a Dán Királyság szuverenitását és Grönland önrendelkezési jogát. A megállapodást várhatóan a jövő héten, az ENSZ Közgyűlésének idején írják alá - írja a BBC.

Történelmi megállapodást kötött Grönland és az Egyesült Államok - Fotó: KRISTIAN TUXEN LADEGAARD BERG / NurPhoto

Donald Trump a Truth Social közösségi oldalon azt írta, hogy az egyezség nem jelent költséget az Egyesült Államok számára, ugyanakkor Washington széles körű lehetőségeket kap Grönland biztonságának és védelmének biztosítására.

Az amerikai elnök szerint a megállapodás azt is garantálja, hogy az Egyesült Államok ellenfelei ne létesíthessenek katonai jelenlétet, illetve ne hajthassanak végre érzékeny beruházásokat a szigeten amerikai jóváhagyás nélkül.

Hónapok óta komoly vita zajlott Grönland körül

Trump korábban többször is jelezte, hogy az Egyesült Államok stratégiai és nemzetbiztonsági szempontból kulcsfontosságúnak tartja Grönlandot. Az amerikai elnök a terület megszerzésének lehetőségét is felvetette, és a katonai erő alkalmazását sem zárta ki. Mette Frederiksen dán miniszterelnök januárban erre reagálva kijelentette, hogy az Egyesült Államoknak már a meglévő védelmi megállapodás alapján is széles körű hozzáférése van Grönlandhoz, és elutasította a sziget annektálásának lehetőségét.

Az új egyezmény a dán kormány közlése szerint megerősíti a közös biztonságot az Északi-sarkvidéken és az Atlanti-óceán északi térségében.

Frederiksen hangsúlyozta, hogy az együttműködés egyúttal elismeri a Dán Királyság szuverenitását és területi integritását, valamint a grönlandi nép önrendelkezési jogát. Az egyezmény hatálybalépéséhez még szükség van a megfelelő parlamenti eljárásokra.

Jens-Frederik Nielsen, a grönlandi kormány vezetője szintén üdvözölte a megállapodást. Közlése szerint az egyezmény erősíti Grönland, Dánia, az Egyesült Államok és a nyugati szövetségi rendszer biztonságát, miközben figyelembe veszi Grönland érdekeit és nemzetközi szerepét.