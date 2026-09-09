Budapesti békecsúcs? Kiderült, hol tárgyalhat Oroszország és Ukrajna

A háború rendezéséről szóló tárgyalások következő fordulójának Abu-Dzabi lehet a kiemelt helyszíne – jelentette ki szeptember 9-én Jurij Usakov, Vlagyimir Putyin orosz elnök külpolitikai tanácsadója.

Háború: Abu-Dzabi lehet az ukrajnai béketárgyalások helyszíne, Budapest háttérbe szorulhat

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„Képviselőink például Abu-Dzabiban találkoztak, és teljesen lehetséges, hogy ott folytatjuk a találkozókat” – mondta Usakov a Vesztyi hírügynökségnek.

Az orosz elnöki tanácsadó szerint jelenleg is aktív egyeztetések zajlanak az Ukrajnával folytatott tárgyalások újraindításáról. Hozzátette, hogy a háromoldalú tárgyalási formátum folytatásának lehetőségét az amerikai féllel is megvitatták.

A háromoldalú egyeztetések Oroszország, Ukrajna és az Egyesült Államok részvételével zajlanának. Usakov nyilatkozata alapján Moszkva továbbra is számol a formátum újraindításával, de a következő találkozó időpontjáról egyelőre nem született megállapodás.

Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője szintén arról beszélt szeptember 9-én, hogy jelenleg nincsenek hivatalosan kidolgozott programok az ukrajnai konfliktus rendezésére. Ugyanakkor hozzátette, hogy megvan a közös szándék a háromoldalú tárgyalások folytatására.

Peszkov szeptember 7-én még azt mondta, hogy Moszkva nem zárja ki az egyeztetések újraindítását, de akkor úgy fogalmazott: egyelőre túl korai lenne a tárgyalások helyszínéről és pontos időpontjáról beszélni.

Budapest helyett Abu-Dzabi?

Washington közben szintén a tárgyalások újraindításának lehetőségét vizsgálja. Marco Rubio amerikai külügyminiszter korábban arról beszélt, hogy az Egyesült Államok szerint kidolgozható lehet egy útiterv a háromoldalú tárgyalások folytatására.

Steven Witkoff, Donald Trump amerikai elnök különmegbízottja szeptember 7-én moszkvai és kijevi tárgyalásai után jelentős előrelépésről számolt be. Witkoff szerint többek között a háromoldalú tárgyalások újraindításáról is történt előrelépés.

A következő találkozó helyszíne azonban továbbra sem végleges. A legfrissebb orosz nyilatkozat szerint Abu-Dzabi jelenleg kiemelt lehetőségnek számít, ami változást jelenthet a korábbi elképzelésekhez képest.

Korábban felmerült, hogy Budapest adhatna otthont egy, az ukrajnai háború lezárását célzó csúcstalálkozónak, azonban a legfrissebb moszkvai jelzések alapján ennek az esélye egyelőre jelentősen csökkent. Úgy tűnik, a budapesti békecsúcs lehetősége jelenleg lekerült az asztalról, miközben Abu-Dzabi egyre inkább előtérbe kerülhet.