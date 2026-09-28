A rendőrség cáfolta, hogy Hankó Balázst várnák

A mai napon az Országgyűlés kiadta a volt kulturális és innovációs miniszter mentelmi jogát. A döntés után Hankó Balázs a Fidesz frakció irodájába vonult vissza.

A rendőrség szerint nem zajlik intézkedés Hankó Balázs ellen az Országgyűlés épületébe, a garázsban való jelenlétet azonban nem tagadták

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A Magyar Nemzet arról írt, hogy a rendőrök már a mélygarázsban várják Hankó Balázst, azonban a hatóságok nem sokkal később közleményt tett közzé, amelyben azt írták, hogy jelenleg nem zajlik intézkedés sem az Országgyűlés épületében sem pedig a Fidesz irodájában. Azt ugyanakkor nem tagadták a közleményben, hogy hatóság jelen lenne az Országgyűlés mélygarázsában. „A rendőrség sem a Parlamentben, sem a Képviselői irodaházban, sem a Fidesz-székházában nem intézkedik. A rendőrök a Nemzeti Vagyonvisszaszerzési és Vagyonvédelmi Hivatal felkérésére vidéken intézkednek” - közölte az Országos Rendőr-főkapitányság (ORFK) a honlapján.

Hogy miért nem jutottak el eddig a volt kulturális és innovációs miniszterhez, arról Takács Péter beszélt. A fideszes országgyűlési képviselő szerint a rendőrség már órákkal korábban kérte a belépési engedélyt, amiről a Fidesz-frakciót is értesítették.

Takács szerint ugyanakkor az Országgyűlés elnöke, Forsthoffer Ágnes Magyar Péter miniszterelnök politikai utasítására nem engedi be a rendőröket, ezzel azt a látszatot keltve, hogy Hankó Balázs bujkál a hatóságok elől. Magyar Péter egyébként korábban „ordas hazugságnak” nevezte, hogy a rendőrök az épületben lennének.