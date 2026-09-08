A következő hétéves költségvetés Costa szerint nem fog menni adók nélkül

Az Európai Tanács elnöke hamarosan körútja végére ér, Berlin, Varsó és Madrid azonban még hátravan. António Costa egyeztetéseinek kulcskérdése a következő hétéves költségvetés finanszírozása, azon belül is az adók, vagy ahogy Brüsszelben hívják, a saját bevételek kérdése. A vita azonban minden kétséget kizáróan politikai jellegű is.

António Costa a hétéves költségvetés megoldási lehetőségeit mérte fel, a berlini látogatás azonban még tartogathat nehézséget (Fotó: STR/NurPhoto)

António Costa nemrég körutazásra indult, aminek keretében szinte az összes nagyobb európai fővárost felkereste, így Budapestet is, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetettek. A látogatás célja természetesen senki előtt nem volt rejtély, hiszen az Európai Uniót sürgeti az idő, miután még az ír elnökség és az év vége előtt szeretnének pontot tenni a következő hétéves költségvetés végére.

Az Európai Bizottság még 2025 júliusában közel kétbillió eurós, azaz az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,26 százalékát kitevő többéves pénzügyi keretet javasolt. Az Európai Parlament áprilisban még ennél is tovább ment, és egy körülbelül 2,2 billió eurós csomagot követelt.

Ez azonban nem csekély hullámokat vetett, miután a legtöbb ország számára politikai öngyilkosság lenne az elszálló EU-s költségek finanszírozása. Varsó és a kontinens keleti fele ugyan támogatja a megnövekedett költségvetést, azonban ez elsősorban a várható, védelmi képességek fejlesztésére szánt források miatt van.

A befizető országok esetében azonban egészen más a helyzet. Friedrich Merz német kancellár már korábban jelezte, hogy nem támogatja a megnövekedett költségvetést, főleg miután ebből Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további 2500 köztisztviselői pozíciót is létrehozna. Merz szerint azonban ez jelen gazdasági helyzetben indokolatlan lépés lenne, hiszen a legtöbb tagállam gazdasági nehézségekkel küzd.

Franciaország, mint a másik legnagyobb befizető, hagyományosan szorult helyzetben van ilyenkor, hiszen az ország egyszerre szeretne a lehető legkevesebbet befizetni, miközben a lehető legtöbb agrártámogatást szerzi meg, ami nélkül a francia mezőgazdaság ellehetetlenülne. A megnövekedett költségekre ugyan született megoldási javaslat, azonban ezért sem rajong mindenki.