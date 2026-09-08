A következő hétéves költségvetés Costa szerint nem fog menni adók nélkül

Az Európai Tanács elnöke hamarosan körútja végére ér, Berlin, Varsó és Madrid azonban még hátravan. António Costa egyeztetéseinek kulcskérdése a következő hétéves költségvetés finanszírozása, azon belül is az adók, vagy ahogy Brüsszelben hívják, a saját bevételek kérdése. A vita azonban minden kétséget kizáróan politikai jellegű is.
António Costa nemrég körutazásra indult, aminek keretében szinte az összes nagyobb európai fővárost felkereste, így Budapestet is, ahol Magyar Péter miniszterelnökkel egyeztetettek. A látogatás célja természetesen senki előtt nem volt rejtély, hiszen az Európai Uniót sürgeti az idő, miután még az ír elnökség és az év vége előtt szeretnének pontot tenni a következő hétéves költségvetés végére.
Az Európai Bizottság még 2025 júliusában közel kétbillió eurós, azaz az EU bruttó nemzeti jövedelmének 1,26 százalékát kitevő többéves pénzügyi keretet javasolt. Az Európai Parlament áprilisban még ennél is tovább ment, és egy körülbelül 2,2 billió eurós csomagot követelt.
Ez azonban nem csekély hullámokat vetett, miután a legtöbb ország számára politikai öngyilkosság lenne az elszálló EU-s költségek finanszírozása. Varsó és a kontinens keleti fele ugyan támogatja a megnövekedett költségvetést, azonban ez elsősorban a várható, védelmi képességek fejlesztésére szánt források miatt van.
A befizető országok esetében azonban egészen más a helyzet. Friedrich Merz német kancellár már korábban jelezte, hogy nem támogatja a megnövekedett költségvetést, főleg miután ebből Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke további 2500 köztisztviselői pozíciót is létrehozna. Merz szerint azonban ez jelen gazdasági helyzetben indokolatlan lépés lenne, hiszen a legtöbb tagállam gazdasági nehézségekkel küzd.
Franciaország, mint a másik legnagyobb befizető, hagyományosan szorult helyzetben van ilyenkor, hiszen az ország egyszerre szeretne a lehető legkevesebbet befizetni, miközben a lehető legtöbb agrártámogatást szerzi meg, ami nélkül a francia mezőgazdaság ellehetetlenülne. A megnövekedett költségekre ugyan született megoldási javaslat, azonban ezért sem rajong mindenki.
A hétéves költségvetést adókra építenék
Egy lehetséges megoldás már a költségvetés tervezetének korai szakaszában felmerült, ez pedig az úgynevezett központi bevétel lenne. A tervek szerint az Európai Unió különböző adókat alkalmazna, főként a cégek tekintetében, amely összegek egyenesen Brüsszelhez vándorolnának. A javaslat egyik legnagyobb támogatója Párizs.
Nem rajong azonban mindenki az ötletért, miután a központi bevételek felett a tagállamoknak közel sem lenne akkora ellenőrzésük, mint a mostani, befizetésekből érkező pénzek felett.
Ráadásul az adók kapcsán felmerült több javaslat is, amelyek más kockázatokat is hordoztak. Az egyik javaslat ugyanis a nagy, külföldi cégek megadóztatása volt, ami azonban több tagállam szerint is gazdasági háborút indíthatott volna, ahogy az EU versenyképességének is károkat okozott volna.
Dublin hétfőn üdvözölte a kormányok közötti „konszenzust” a külföldi szennyezőkre kivetett új adók, az úgynevezett szén-dioxid-kibocsátási határokon történő kiigazítási mechanizmus (CBAM) és az elektronikai hulladékokra kivetett adók bevezetésében, amelyek átlagosan évi 1,64 milliárd, illetve 17,9 milliárd eurót hozhatnak 2028 és 2034 között. Írország azonban mint az EU soros elnöke még közel sem végzett a feladattal.
Párizs ugyanis éppen ugyanazon okok miatt szeretne gyorsan pontot tenni az ügy végére, amiért Brüsszel is. Jövőre ugyanis választásokat tartanak Lengyelországban, Olaszországban és Franciaországban is.
A jelenlegi francia kormány okkal tart tőle, hogy egy túl nagy terhet jelentő EU-s költségvetés a jobboldali Nemzeti Tömörülés és Marine Le Pen malmára hajtja majd a vizet. Brüsszel pedig azzal szembesülhet, hogy ha december végéig nem születik meg a döntés, akkor egy kormányváltás a már említett országok valamelyikében teljesen ellehetetleníti majd a költségvetés elfogadását.
Costa azonban még nem végzett, Párizs pedig önmagában nem sokra megy, ha Berlin nem támogatja az elképzeléseket, hiszen Németország a legnagyobb befizető ország. Berlin azonban ezidáig elzárkózott a direkt bevételektől. Ugyanakkor nemrég Gunther Krichbaum Európa-ügyi miniszter támogatta Costa azon célkitűzését, hogy az év végéig megállapodásra jussanak, kérdés, hogy ezért mit tud ajánlani az Európai Bizottság.