Nagy lépést tett Oroszország és Észak-Korea – új kapcsolat született

A kétsávos Jakov Novicsenko hídon és a Haszan határátkelőhelyen, a teljes kapacitás elérésekor napi 300 jármű és 2300 ember haladhat majd át.

Megnyílt a híd Oroszország és Észak-Korea között. Fotó: - / AFP

Új korszak kezdődhet Oroszország és Észak-Korea között, megnyílt az új híd

Mihail Misusztyin orosz miniszterelnök az avatás alkalmából az észak-koreai hivatali partnere, Pak Teszong részvételével megtartott videokonferencia keretében elmondta, hogy a hídról levezető bekötőút az Usszuri szövetségi autópályára csatlakozik be, amely a Nyugat-Kelet nemzetközi közlekedési folyosó része, és amelyen átmenő gyorsforgalom fog közlekedni Szentpétervártól Vlagyivosztokig.

A projektről szóló megállapodást 2024-ben írták alá Vlagyimir Putyin orosz elnök és Kim Dzsongün, a Koreai Népi Demokratikus Köztársaság (KNDK) államügyekért felelős elnöke jelenlétében. Az építési munkálatokat tavaly áprilisban a két kormányfő indította el.

A hídátkelőhely teljes hossza közel öt kilométer, magáé a hídé pedig körülbelül egy kilométer. A párhuzamosan megépült Haszan határátkelőhelyen a tervek szerint tíz forgalmi sáv lesz.

A hidat Jakov Novicsenkóról, a Vörös Hadsereg tisztjéről nevezték el, aki 1946-ban a testével fedezte a jelenlegi észak-koreai vezető nagyapját, Kim Ir Szent egy rádobott kézigránáttól. Az orosz kormány sajtóosztályának közleménye szerint Novicsenko a KNDK-ban a Munka Hőse kitüntetést kapta.