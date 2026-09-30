Hivatalos figyelmeztetést küldött Putyin a NATO-nak

Oroszország a NATO-nak küldött diplomáciai jegyzékben figyelmeztetett arra, hogy kész lenne teljes arzenálját, beleértve a nukleáris fegyvereket is bevetni, ha a szövetség megpróbálná elszigetelni Kalinyingrádot az ország többi részétől.

Oroszország atomfegyverrel fenyegette meg a NATO-t Kalinyingrád miatt

Fotó: MIKHAIL METZEL / POOL

Moszkva szerint a NATO „veszélyes és felelőtlen” úton halad, amely növeli egy közvetlen fegyveres konfliktus kockázatát. A dokumentum szerint Oroszország akár a NATO-tagállamok döntéshozó központjai ellen is csapást mérhetne.

Oroszország nukleáris fenyegetése miatt reagált a NATO

Mark Rutte NATO-főtitkár közölte, hogy a szövetség válaszolt az orosz üzenetre. Szerinte a NATO védelmi szövetség, ezért felszólította Oroszországot, hogy hagyjon fel a nukleáris fenyegetésekkel.

A NATO írásos válaszában azt közölte, hogy a szövetség egyetlen gyakorlata vagy tevékenysége sem jelent veszélyt Oroszország területére, és felszólította Moszkvát az Ukrajna elleni háború befejezésére.

Rutte egy brüsszeli védelmi konferencián azt mondta, nem tartja komolyan vehetőnek annak kockázatát, hogy Oroszország nukleáris fegyvert vetne be a balti államok ellen.

Egy nukleáris fegyverekkel foglalkozó szakértő, Nyikolaj Szokov ugyanakkor arra figyelmeztetett, hogy nő a kölcsönös félreértés veszélye. Szerinte Moszkva és Európa egyre inkább ütközési pályára kerülhet, ezért mindkét fél részéről óvatosságra van szükség.