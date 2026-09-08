Hiába nyitva a Hormuzi-szoros, az egekig emelkedhet a benzin és a dízel ára

Az amerikai haderő nemrég rekordot döntött, és minden eddiginél több hajót kísért át a vízi útvonalon, azonban ez a piaci helyzeten nem sokat javított. A Hormuzi-szoros továbbra is az iráni támadások célpontja, a dízel ára pedig éppen a munka ünnepén döntött rekordot az Egyesült Államokban.

A Hormuzi-szoros ugyan papíron átjárható, azonban ez nem jelenti, hogy biztonságos is lenne

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Habár Donald Trump bejelentését sokan várták, a szoros átjárhatósága és biztonsága nem egy és ugyanaz. Az Egyesült Államok hadereje minden tengeri aknát eltávolított, azonban a hajók biztonságát továbbra is garantálni kell. Nemrég negyven kereskedelmi hajót kísért át az amerikai hadsereg a szoroson, amely a konfliktus kezdete óta rekordnak számít.

Ez a szám azonban gyorsan visszaesett: a Reuters jelentései alapján tíz hajó kel csak át naponta. Ez messze alulmarad háború előtti számoktól, és feltehetően ez még sokáig így is marad.

A kereskedelem egy lassan mozgó gépezet, a Hormuzi-szoros pedig jelenleg biztonságilag kockázatos terület. Egy olajszállító hajó és rakománya óriási összegbe kerül, így a cégek joggal vonakodnak tőle, hogy egy olyan szállítási útvonalat használjanak, amely során bármikor elveszíthetnek egy hajót. A tartós béke nélkül tehát nem valószínű, hogy több hajó kísérli majd meg az átkelést, a szakértők szerint pedig még a konfliktus lezárása esetén sem érdemes a gyors helyreállásban reménykedni.

A válság hatása: a dízel és a benzin ára az egekben

A konfliktus elhúzódását pedig az egész világ, így hazánk és az Egyesült Államok is megérzi. A dízelárak szinte mindenhol az egekbe szöktek, és a benzin sem áll sokkal jobban. Magyarországon jelenleg 697 forintot kérnek el átlagban egy liter dízelért.

Előbbi esetében azonban komplex folyamat áll a háttérben. Oroszország ugyanis megtiltotta a dízel exportját, mindezt éppen akkor, amikor a legnagyobb szükség lenne rá. A dízel ugyanis nem a lakosság, hanem a szállítmányozás és a mezőgazdaság számára a legfontosabb, a kereslet pedig az elmúlt hetekben megugrott.

Sem a kínai finomítók, sem a folyamatosan támadás alatt álló orosz finomítók nem tudnak megfelelő mennyiséget előállítani, az Egyesült Államok stratégiai olajtartalékai pedig rekord alacsony szinten vannak. Ez azért probléma, mert a piaci árak féken tartásához ezekből a stratégiai készletekből szoktak felszabadítani, ami azonban már nem lehetséges.

Az iráni konfliktus lezárása nélkül azonban tartósan nem lehet rendezni a Hormuzi-szoros helyzetét, a világ pedig kezd kifogyni az ideiglenes megoldásokból.

Azt egyelőre nehéz megmondani, hogy meddig fog nőni a dízel ára, ahogy azt sem lehet megjósolni, hogy milyen következményei lesznek, hiszen a szállítmányozás lényegében mindent érinti, így a pesszimista forgatókönyvek szerint egy globális drágulási hullám is elképzelhető.