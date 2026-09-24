Hszi Csin-ping megérkezett Washingtonba, a világ pedig feszülten figyel

A kínai elnök látogatására a növekvő geopolitikai feszültségek és a mesterséges intelligencia körül kialakult félelmek közepette kerül sor. Hszi Csin-ping ugyan többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Kínának együtt kell működnie, azonban ez nehezebb lehet a gyakorlatban, mint amilyennek elsőre tűnhet.

Hszi Csin-ping és Donald Trump a kínai elnök érkezését követően az Andrews légitámaszponton (Fotó: AFP/Brendan Smialowski)

Habár nem ez az első találkozó Donald Trump és Hszi Csin-ping között, minden jel szerint nem csak az amerikai adminisztráció, de a világ is nagy reményeket fűz a két szuperhatalom vezetőjének személyes tárgyalásához. Azonban kár is lenne várni, hogy hatalmas összeborulással végződne a washingtoni látogatás, hiszen alapvetően sem Kína, sem pedig az Egyesült Államok geopolitikai érdekei nem változtak.

A szakértők szerint mindenképp bizakodásra ad okot, hogy Trump és Hszi személyes megbeszéléseket folytat, különösképpen azért, mert az amerikai elnök igyekszik személyes jó kapcsolatait a világ vezetőivel diplomáciai eredményekre váltani.

Trump alapvetően szabadosan értelmezi a diplomácia kereteit, ami nem egyszer hozott már sikereket. A világ más vezetői is tisztában vannak ezzel, egyesek pedig igyekeznek is kihasználni az amerikai elnök személyes jellegű diplomáciáját, és Trump kedvében járva akarnak eredményeket elérni. Ez azonban a kínai elnökre nem jellemző, a két vezető pedig ebben az értelemben lényegében tűz és víz ellentétét testesíti meg.

Mindenképp figyelemreméltó ugyanakkor, hogy Donald Trump és Melania Trump személyesen utazott el az Andrews légitámaszpontra, ahol vörös szőnyeges fogadásban részesítették a kínai elnököt és feleségét.

Trump általában a Fehér Ház bejáratánál szokta fogadni az állam- és kormányfőket, a kínai elnök azonban hasonlóan pompás fogadtatásban részesítette az amerikai elnököt, amikor májusban Pekingbe látogatott. A kínai diplomácia pedig hagyományosan ad a részletekre, az ehhez hasonló gesztusoknak pedig nagy jelentősége van, így Trump részéről mindenképp üzenetértékű a személyes köszöntés. Hogy a két elnök mire jut a zárt ajtók mögött, már fogósabb kérdés.