Hszi Csin-ping megérkezett Washingtonba, a világ pedig feszülten figyel

A kínai elnök látogatására a növekvő geopolitikai feszültségek és a mesterséges intelligencia körül kialakult félelmek közepette kerül sor. Hszi Csin-ping ugyan többször is hangsúlyozta, hogy az Egyesült Államoknak és Kínának együtt kell működnie, azonban ez nehezebb lehet a gyakorlatban, mint amilyennek elsőre tűnhet.
Habár nem ez az első találkozó Donald Trump és Hszi Csin-ping között, minden jel szerint nem csak az amerikai adminisztráció, de a világ is nagy reményeket fűz a két szuperhatalom vezetőjének személyes tárgyalásához. Azonban kár is lenne várni, hogy hatalmas összeborulással végződne a washingtoni látogatás, hiszen alapvetően sem Kína, sem pedig az Egyesült Államok geopolitikai érdekei nem változtak.
A szakértők szerint mindenképp bizakodásra ad okot, hogy Trump és Hszi személyes megbeszéléseket folytat, különösképpen azért, mert az amerikai elnök igyekszik személyes jó kapcsolatait a világ vezetőivel diplomáciai eredményekre váltani.
Trump alapvetően szabadosan értelmezi a diplomácia kereteit, ami nem egyszer hozott már sikereket. A világ más vezetői is tisztában vannak ezzel, egyesek pedig igyekeznek is kihasználni az amerikai elnök személyes jellegű diplomáciáját, és Trump kedvében járva akarnak eredményeket elérni. Ez azonban a kínai elnökre nem jellemző, a két vezető pedig ebben az értelemben lényegében tűz és víz ellentétét testesíti meg.
Mindenképp figyelemreméltó ugyanakkor, hogy Donald Trump és Melania Trump személyesen utazott el az Andrews légitámaszpontra, ahol vörös szőnyeges fogadásban részesítették a kínai elnököt és feleségét.
Trump általában a Fehér Ház bejáratánál szokta fogadni az állam- és kormányfőket, a kínai elnök azonban hasonlóan pompás fogadtatásban részesítette az amerikai elnököt, amikor májusban Pekingbe látogatott. A kínai diplomácia pedig hagyományosan ad a részletekre, az ehhez hasonló gesztusoknak pedig nagy jelentősége van, így Trump részéről mindenképp üzenetértékű a személyes köszöntés. Hogy a két elnök mire jut a zárt ajtók mögött, már fogósabb kérdés.
Hszi Csin-ping hosszú távra tervez
A két fél a hírek szerint már meg is állapodott, hogy további két hónapra felfüggesztik a kereskedelmi háborút, ezt szerdán hivatalosan is megerősítette Scott Bessent amerikai pénzügyminiszter. Ennek hiányában Kína feltehetően kiterjesztette volna az export ellenőrzését a ritkaföldfémekre, ami óriási csapást jelentett volna az Egyesült Államok számára, Peking pedig megtorló intézkedésekre készülhetett volna.
Ez azonban csak az egyik olyan kérdés, amit a feleknek tisztázni kellett, és az összes közül talán ez volt a legkönnyebb.
A másik kardinális kérdés természetesen Tajvan helyzete, ezzel kapcsolatban Kína már többször jelezte, hogy nem fog engedményeket tenni.
A második világháború után Kína polgárháborúban találta magát, amiből végül a kommunista párt és Mao Ce-tung került ki győztesen. A másik oldalon harcoló Kuomintang Csang Kaj-sek vezetésével menekülni kényszerült, végül Tajvanon rendezkedett be, ahol kikiáltották a Kínai Köztársaságot. A polgárháború azonban soha nem zárult le teljesen, hiszen mind Tajvan, mind pedig a Kínai Népköztársaság magát tartja egyedüli legitim Kínának. Habár kezdetben Tajvan Csang Kaj-sek vezetésével igyekezett a nemzeti identitást erősíteni, ma már a legtöbb szigetlakó tajvaniként, és nem kínaiként definiálja magát, ami veszélyes helyzetet eredményezett.
A Kínai Népköztársaság elidegeníthetetlen területeként tekint a szigetre, a szakadár, magát egyedüli Kínának tartó Tajvan azonban még mindig jobb, mint egy függetlenség felé haladó Tajvan.
Hszi Csin-ping tehát nem véletlenül hangsúlyozta az elmúlt években többször is, hogy a „szoros két oldalának” egyesítése meg fog történni, és ennek nincs időbeli határa.
Kína egyébként Tajvan kérdését saját belügyének tekinti, amibe Peking álláspontja szerint senkinek nincs beleszólása.
Tajvan azonban egész modern kori történelmét Kína fenyegetésének árnyékában töltötte, hátrányát pedig egészen újszerű módszerrel igyekezett orvosolni. Tajvan a hetvenes évektől kezdve a félvezető ipar fellegvárává tette magát, ezzel lényegében a világgazdaság fundamentumába ágyazta magát. Egy esetleges katonai konfliktus így már nem csak Tajvan számára, de az egész világ számára is problémát jelentene.
Hszi Csin-ping ugyanakkor tisztában van vele, hogy Tajvan kérdése hosszú távú probléma, Donald Trump pedig nem marad örökké az Egyesült Államok elnöke, ennek megfelelően nem is siet dűlőre vinni a dolgot, és várhatóan most sem fog engedményeket tenni.
A mesterséges intelligencia lehet az összecsapás következő terepe
A találkozó másik fő témája feltehetően a mesterséges intelligencia kérdése lesz. Trump az ENSZ közgyűlése előtt jelezte, hogy nem fogja korlátozni a mesterséges intelligencia fejlesztését, ami véleménye szerint nagyobb dolog, mint az ipari forradalom és az internet együttvéve. Kína ugyanakkor már többször is jelezte, hogy hajlandó lenne nemzetközi keretek között is szabályozásokat bevezetni.
A két nagyhatalom ugyanakkor egyértelműen versenyt fut egymással a technológia kiaknázása és fejlesztése terén, ezt pedig nehéz lesz keretek közé szorítani.
Trump egyébként maga is jelezte, hogy Hszi Csin-pinggel folytatott tárgyalásának fontos témájaként tekint a szuper intelligencia kérdésére, amely név szerinte ma már alkalmasabb a technológia leírására, mint a mesterséges intelligencia. Az elnök egyúttal jelezte, hogy Kína előtt járnak ezen a téren, és ezt az előnyt tartani is kívánja, miután aki ezen a területen nyer, mindenhol nyerni fog. A kérdés azonban nem is igazán arról szól, hogy ki fogja birtokolni ezeket a technológiákat, hanem az, hogy ki fogja biztosítani a világ többi része számára.
Ezen a téren pedig hiába is szeretné Trump, még közel sem lefutott a játszma.
Habár az Egyesült Államok igyekszik minden partnerét rávenni, hogy a kínai cégek helyett az amerikaiakat preferálják, hosszú távon ez vissza is üthet.
Kína kevéssé protektív saját technológiáját illetően, legalábbis ezen a téren, számos országban pedig már saját jogon kezdtek digitális fejlesztésekbe. India, mint a világ egyik legnagyobb mobiltelefon piaca például szinte kizárólagosan kínai telefonokra épül, amelyek természetesen kínai fejlesztésű mesterséges intelligenciával érkeznek. Ezeknek az ára nyilván kedvezőbb, mint mondjuk az Apple által gyártott telefonoké, ami végső soron eldöntheti a versenyt, és könnyen lehet, hogy nem Amerika javára.