23 év után az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot

Az amerikai és brit csapatok 2014 óta voltak jelen Irakban az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció részeként. A kivonulás az Erbílben állomásozó utolsó mintegy száz brit katona távozásával, valamint az amerikai erők szerdai kivonulásával vált teljessé.
A lépés egy két évvel ezelőtt megkötött amerikai–iraki megállapodás része, amely szerint a külföldi csapatoknak szeptember végéig kellett elhagyniuk az országot.
A kivonulással véget ér az Operation Inherent Resolve, vagyis az Iszlám Állam elleni nemzetközi katonai művelet iraki szakasza.
Irak teljes felelősséget vállal a biztonságért
Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök szerint a koalíciós misszió lezárása azt jelenti, hogy Irak új szakaszba lép, amelyben teljes felelősséget vállal saját biztonságáért és stabilitásáért.
Az országban négy „Szuverenitás Napját” is kijelöltek nemzeti ünnepként a külföldi csapatok kivonulásának megünneplésére.
A brit védelmi minisztérium szerint az iraki biztonsági erők és a kurd pesmergák több mint egy évtizednyi kiképzés és támogatás után képesek átvállalni az ország biztonságának elsődleges felelősségét. A brit tárca szerint a művelet során az iraki biztonsági erők több mint 111 ezer tagjának nyújtottak támogatást, köztük több mint 21 ezer pesmergának.
A brit légierő több ezer bevetést hajtott végre, amelyek során több mint 2300 Iszlám Államhoz köthető célpontot támadtak.
Az Egyesült Államok ugyanakkor nem hagyja teljesen magára Irakot. A Pentagon szerint Washington célzott kiképzési és hírszerzési támogatást továbbra is biztosít iraki partnereinek.
Az Iszlám Állam és az iráni milíciák továbbra is veszélyt jelentenek
Bár az iraki kormány már 2017-ben bejelentette az Iszlám Állam katonai vereségét, a terrorszervezet maradványai továbbra is jelen vannak az országban.
Egy friss ENSZ-jelentés szerint a folyamatos terrorellenes fellépés következtében az Iszlám Államnak már csak néhány száz harcosa lehet Irakban, akik elsősorban egyszerűbb műveletek végrehajtására képesek.
Irak másik komoly problémáját az iráni támogatású fegyveres milíciák jelentik. Ali al-Zaidi májusban vette át a miniszterelnöki tisztséget, és azt ígérte, hogy lefegyverzi ezeket a csoportokat, és minden fegyvert állami ellenőrzés alá von.
Több nagy befolyású milícia azonban ellenáll a tervnek, és az amerikai katonák távozása után tovább növelheti befolyását.
Az elmúlt hónapokban ráadásul az iráni támogatású fegyveres csoportok többször támadták a még Irakban tartózkodó amerikai és brit erőket. Az erbíli katonai bázist az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt egyes napokon akár 28 drónnal és rakétával is támadták.
A brit katonák közül az RAF Regiment egységei több mint száz drónt semmisítettek meg a háború első hat hetében.
Az amerikai és brit csapatok kivonulása ugyanakkor nem jelenti az Iszlám Állam elleni katonai fellépés teljes végét. Az amerikai erők továbbra is működnek Szíriában, ahol az ENSZ becslése szerint akár 3000 dzsihadista lehet.
Az Egyesült Államok és Nagy-Britannia harmadszor vonul ki Irakból.
Az első jelentős amerikai és brit katonai jelenlét 1991-ben kezdődött, miután Szaddám Huszein iraki hadserege megszállta Kuvaitot. A csapatok 2003-ban tértek vissza, amikor George W. Bush amerikai elnök elrendelte az Irak elleni háborút Szaddám Huszein hatalmának megdöntésére és az állítólagos tömegpusztító fegyverek felszámolására.
A háborút követő súlyos felekezeti erőszak több tízezer ember életét követelte. Az Egyesült Államok csaknem 4500 katonát, Nagy-Britannia pedig 179 katonát veszített.
Az amerikai és brit erők 2011-ben hagyták el Irakot, de három évvel később visszatértek, amikor az Iszlám Állam jelentős területeket foglalt el, és azzal fenyegetett, hogy átveszi az ellenőrzést az ország felett.