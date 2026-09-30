23 év után az utolsó amerikai katona is elhagyta Irakot

Az amerikai és brit csapatok 2014 óta voltak jelen Irakban az Iszlám Állam elleni nemzetközi koalíció részeként. A kivonulás az Erbílben állomásozó utolsó mintegy száz brit katona távozásával, valamint az amerikai erők szerdai kivonulásával vált teljessé.

Irak: kivonultak az amerikai és brit csapatok, véget ért a misszió Forrás: Pexels

A lépés egy két évvel ezelőtt megkötött amerikai–iraki megállapodás része, amely szerint a külföldi csapatoknak szeptember végéig kellett elhagyniuk az országot.

A kivonulással véget ér az Operation Inherent Resolve, vagyis az Iszlám Állam elleni nemzetközi katonai művelet iraki szakasza.

Irak teljes felelősséget vállal a biztonságért

Ali al-Zaidi iraki miniszterelnök szerint a koalíciós misszió lezárása azt jelenti, hogy Irak új szakaszba lép, amelyben teljes felelősséget vállal saját biztonságáért és stabilitásáért.

Az országban négy „Szuverenitás Napját” is kijelöltek nemzeti ünnepként a külföldi csapatok kivonulásának megünneplésére.

A brit védelmi minisztérium szerint az iraki biztonsági erők és a kurd pesmergák több mint egy évtizednyi kiképzés és támogatás után képesek átvállalni az ország biztonságának elsődleges felelősségét. A brit tárca szerint a művelet során az iraki biztonsági erők több mint 111 ezer tagjának nyújtottak támogatást, köztük több mint 21 ezer pesmergának.

A brit légierő több ezer bevetést hajtott végre, amelyek során több mint 2300 Iszlám Államhoz köthető célpontot támadtak.

Az Egyesült Államok ugyanakkor nem hagyja teljesen magára Irakot. A Pentagon szerint Washington célzott kiképzési és hírszerzési támogatást továbbra is biztosít iraki partnereinek.

Az Iszlám Állam és az iráni milíciák továbbra is veszélyt jelentenek

Bár az iraki kormány már 2017-ben bejelentette az Iszlám Állam katonai vereségét, a terrorszervezet maradványai továbbra is jelen vannak az országban.

Egy friss ENSZ-jelentés szerint a folyamatos terrorellenes fellépés következtében az Iszlám Államnak már csak néhány száz harcosa lehet Irakban, akik elsősorban egyszerűbb műveletek végrehajtására képesek.

Irak másik komoly problémáját az iráni támogatású fegyveres milíciák jelentik. Ali al-Zaidi májusban vette át a miniszterelnöki tisztséget, és azt ígérte, hogy lefegyverzi ezeket a csoportokat, és minden fegyvert állami ellenőrzés alá von.

Több nagy befolyású milícia azonban ellenáll a tervnek, és az amerikai katonák távozása után tovább növelheti befolyását.

Az elmúlt hónapokban ráadásul az iráni támogatású fegyveres csoportok többször támadták a még Irakban tartózkodó amerikai és brit erőket. Az erbíli katonai bázist az Egyesült Államok és Izrael Irán elleni háborúja alatt egyes napokon akár 28 drónnal és rakétával is támadták.