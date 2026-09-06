Irán veszélyes fenyegetést tett: ezt az Egyesült Államok nem látta jönni

Mohammad Bagher Ghalibaf, az iráni parlament elnöke vasárnap arra figyelmeztette az Egyesült Államokat, hogy „mielőtt túl késő lenne”, meg kell értenie: megváltoztak a játékszabályok. Az iráni állami média által közölt nyilatkozat szerint Teherán készen áll arra, hogy az amerikai támadásokra minden eddiginél keményebben reagáljon.

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Fotó: AFP

A fenyegetés csaknem egy héttel az újabb amerikai–iráni harcok kiújulása után hangzott el. Washington szombaton arról számolt be, hogy iráni olajszállító tartályhajókat támadott meg, válaszul arra, hogy Teherán amerikai hadihajókat vett célba a térség vizein.

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Az iráni állami média vasárnap azt is közölte, hogy az ország haditengerészete megtámadott egy amerikai, távirányítású vízi járművet, amely megpróbált áthaladni a Hormuzi-szoroson.

Az amerikai hadsereg cáfolta az értesülést. Tim Hawkins százados, az Egyesült Államok Középső Parancsnokságának szóvivője szerint az iráni állami média beszámolója „teljes hazugság”.

Washington közben szintén kemény üzeneteket küldött. Pete Hegseth amerikai védelmi miniszter szombaton közösségi oldalán azt írta: ha Irán amerikai hajókra lő, az Egyesült Államok megsemmisíti és elsüllyeszti az iráni olajszállító hajókat.

A két ország között egy 60 napos tűzszünet lejárta után múlt vasárnap ismét kiújultak a harcok. Az elmúlt héten az Egyesült Államok több iráni célpont ellen hajtott végre csapásokat, amelyekre Irán a térségben található amerikai célpontok – köztük az Egyesült Arab Emírségekben, Bahreinben, Kuvaitban és Jordániában lévő létesítmények – támadásával válaszolt.

Donald Trump amerikai elnök közben azt mondta, hogy az újabb harcok „nem tartanak túl sokáig”. A konfliktus azonban már hónapok óta tart, és az Egyesült Államok, valamint Irán között folytatott tárgyalások eddig nem vezettek tartós rendezéshez.

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A konfliktus egyik központi kérdése a Hormuzi-szoros, amely a világ olaj- és gázkereskedelmének egyik legfontosabb útvonala. A vízi út a háború kezdete óta gyakorlatilag lezárult, így jelentős nyomásgyakorlási eszközzé vált Teherán kezében.

Irán továbbra is ragaszkodik ahhoz, hogy valamilyen formában ellenőrzése alatt tartsa a stratégiai jelentőségű szorost. Trump ezzel szemben azt állította, hogy a Hormuzi-szoros „nyitva van”, miközben az amerikai hadsereg segíti a hajók áthaladását a déli útvonalon.

A konfliktus már a globális energiaárakra is hatással van. Az Egyesült Államokban pénteken a dízel üzemanyag átlagára gallononként 5,85 dollárra emelkedett, szemben az egy évvel korábbi 3,71 dollárral.