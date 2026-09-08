Irán nem hagyja a Hormuzi-szorost, az olajárak kíméletlenül kúsznak felfelé

Az elmúlt hónapokban látszott némi remény arra, hogy sikerül a Hormuzi-szoros helyzetét rendezni, azonban mostanra ismét a katonai akciók dominálnak. Irán folyamatosan támadja az áthaladó hajókat és az Egyesült Államok bázisait a szövetséges országokban, Washington azonban nem enged a blokádból és igyekszik a szoros forgalmát is biztosítani. Irán azonban nem az egyetlen fenyegetés.

Az Irán által támogatott jemeni húszik csapást mértek Szaúd-Arábiára, ami meg is emelte az olaj világpiaci árát (Fotó: AFP/Mohammed Huwais)

Az Irán által támogatott jemeni húszik a jelentések szerint az éjszaka folyamán energetikai létesítményeket támadtak Szaúd-Arábiában. A csapások négy várost érintettek, valamint több olajlétesítményt is, a hivatalos információk szerint legalább hetven ember életét veszítette. A szaúdi kormány közlése szerint több energetikai létesítményt is le kellett állítani, miután a támadás során kigyulladtak. Egyúttal az ország vezetése megtorlást ígért a támadásokra válaszul.

Habár a jemeni húszik egy korábbi, állítólagos, határ menti szaúdi bombarobbantással indokolták a támadást, azonban ennél valószínűbb, hogy Teherán áll a háttérben, amelynek érdeke lehet Szaúd-Arábia nehéz helyzetbe hozása.

Az ország ugyanis az egyik legfontosabb szövetségese az Egyesült Államoknak a régióban, és az egyik legnagyobb olajkitermelő is. Korábban Donald Trump például arról beszélt, hogy Szaúd-Arábia és más szövetséges országok kérték, hogy halasszon el egy tervezett, óriási csapást, amit az elnök meg is tett. Teheránt egyébként folyamatosan figyelik, az Egyesült Államok hadereje pedig rendszeresen megtorló csapásokat eszközöl, ha Irán támad vagy próbálkozik vele. Ebben a tekintetben tehát az iráni vezetésnek érdeke fűződhet hozzá, hogy a jemeni húszikkal végeztesse el a piszkos munkát, Szaúd-Arábia nehéz helyzetbe hozása pedig ismét utat nyithat a tárgyalóasztal felé.

A szakértők szerint egyébként Irán különösen szorult helyzetben van, azonban bármilyen hátrálás arcvesztéssel járna.

Teherán így feltehetően még ennél is nagyobb eszkalációt szeretne, amitől a tárgyalások újraindítását reméli.

Az ország ugyanis minden jel szerint kezdi felélni tartalékait, így a szoros újranyitása gazdasági létszükséglet lenne.