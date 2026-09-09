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egyesült államok

Ballisztikus rakétákkal támadtak egy amerikai hadihajóra, pusztító válasz érkezett

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Folytatódik a háború az Egyesült Államok és az Iráni Iszlám Köztársaság között, az amerikai erők az elmúlt napokban több iráni hajót is megsemmisítettek. Szeptember 8-án újabb öt iráni olajtankert ért amerikai támadás, a fokozódó feszültség pedig az olaj világpiaci árát is felhajtotta.
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egyesült államoktámadásIráni Iszlám Köztársaságiránháborúrakéta
  • Az Egyesült Államok újabb öt iráni olajtankert támadott meg, miután iráni erők amerikai hadihajót próbáltak eltalálni.
  • Teherán megtorlással fenyegetőzött, majd újabb amerikai célpontok elleni támadásokról számolt be.
  • A fokozódó konfliktus közben az olaj világpiaci ára 100 dollár fölé emelkedett.

Öt iráni olajtankert semmisítettek meg az amerikai erők szeptember 8-án, miután az iráni Forradalmi Gárda két napon belül kétszer ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM szerint a hadihajó mindkét támadást elkerülte, és egyetlen amerikai katona sem sérült meg – írja az Al Jazeera.

Öt iráni olajtankert semmisítettek meg amerikai erők az Ománi-öböl térségében. Irán ballisztikus rakétákkal támadott, majd újabb csapásokkal válaszolt., This screen grab made on September 5, 2026 from handout video footage released by the US Central Command (CENTCOM) on X (formerly known as Twitter) shows what CENTCOM says is US military forces striking an Iranian crude oil tanker, M/T Kylo (also known as the "Noxen"), in the Gulf of Oman, on September 5, 2026. The US military said on Saturday, September 5, it had struck and destroyed three oil tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps after the Iranian military organization fired on American warships. Video posted by CENTCOM showed large fireballs and billowing flames after projectiles slammed into the ships. The three ships targeted were "part of a multibillion-dollar shadow network that funds the IRGC and its regional proxies," it said. (Photo by Handout / US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
Öt iráni olajtankert semmisítettek meg amerikai erők az Ománi-öböl térségében. Irán ballisztikus rakétákkal támadott, majd újabb csapásokkal válaszolt (A képen az amerikai hadsereg támadása látható az M/T Downy iráni olajtanker ellen Harg-sziget közelében, 2026. szeptember 5-én)Fotó: HANDOUT / US Central Command (CENTCOM)

A CENTCOM az X-oldalán azt írta, hogy az amerikai hadihajó a támadási kísérletek után is folytatta járőrözését a térségben. A parancsnokság videót is közzétett az iráni olajtankerek elleni amerikai csapásokról.

A Politico szerint az Egyesült Államok erői a támadás előtt felszólították a hajók legénységét, hogy hagyják el a fedélzetet. Négy iráni olajszállító hajót az Ománi-öbölben, egy ötödiket pedig az iráni Harg-sziget közelében támadtak meg.

Öt iráni olajtankert semmisített meg az Egyesült Államok

Az Al Jazeera beszámolója szerint a CENTCOM megnevezte az öt hajót is: a Kaviz, a Charminar, a Horizon 1 és a Riesco az Ománi-öbölben, a Derya pedig Harg-sziget közelében került amerikai célkeresztbe.

A CENTCOM szerint az iráni olajtankerek egy több milliárd dolláros hálózathoz tartoztak, amelyből az Iszlám Forradalmi Gárdát és regionális szövetségeseit finanszírozták.

Nem ez volt az első ilyen amerikai támadás. Három nappal korábban az Egyesült Államok három másik iráni olajtankert semmisített meg, miután az iráni erők egy repülőgép-hordozót és egy irányított rakétákkal felszerelt rombolót próbáltak megtámadni.

This screen grab made on September 5, 2026 from handout video footage released by the US Central Command (CENTCOM) on X (formerly known as Twitter) shows what CENTCOM says is US military forces striking an Iranian crude oil tanker, M/T Kylo (also known as the "Noxen"), in the Gulf of Oman, on September 5, 2026. The US military said on Saturday, September 5, it had struck and destroyed three oil tankers linked to the Islamic Revolutionary Guard Corps after the Iranian military organization fired on American warships. Video posted by CENTCOM showed large fireballs and billowing flames after projectiles slammed into the ships. The three ships targeted were "part of a multibillion-dollar shadow network that funds the IRGC and its regional proxies," it said. (Photo by Handout / US Central Command (CENTCOM) / AFP) / RESTRICTED TO EDITORIAL USE - MANDATORY CREDIT "AFP PHOTO / US CENTRAL COMMAND / HANDOUT" - HANDOUT - NO MARKETING NO ADVERTISING CAMPAIGNS - DISTRIBUTED AS A SERVICE TO CLIENTS
A képen az amerikai hadsereg támadása látható az M/T Kylo, más néven Noxen iráni olajtanker ellen az Ománi-öbölben, 2026. szeptember 5-én Fotó: HANDOUT / US Central Command (CENTCOM)

Irán rakétákkal válaszolt az amerikai támadásra

Irán már az amerikai csapások előtt megtorlással fenyegetőzött. Az iráni állami hírügynökség, az IRNA oldalán megjelent írás szerint Ali Abdollahi vezérőrnagy, az iráni fegyveres erők vezérkari főnöke kedden arra figyelmeztette Washingtont, hogy az iráni olajtankerek elleni támadásokra a térségben található amerikai támaszpontok elleni csapásokkal válaszolnak.

Az Al Jazeera információi szerint Irán az amerikai tankerellenes csapások után rakétákat indított a Jordániában található Al Azraq támaszponton állomásozó amerikai erők ellen. Teherán emellett azt állította, hogy legalább két amerikai hajót és nyolc tankert is megtámadott a térségben, és jelentős károkat okozott. Az iráni állításokat egyelőre más forrás nem erősítette meg.

A hat hónapja tartó háborúban az Egyesült Államok és Izrael Irán ellen folytat hadműveleteket. A fokozódó konfliktus közepette az olaj hordónkénti ára szerdán 100 dollár fölé emelkedett, amihez az amerikai–iráni összecsapások újabb csapásai mellett a szaúd-arábiai húszi támadások is hozzájárultak – írta a BBC.

 

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