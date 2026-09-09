Ballisztikus rakétákkal támadtak egy amerikai hadihajóra, pusztító válasz érkezett

Az Egyesült Államok újabb öt iráni olajtankert támadott meg, miután iráni erők amerikai hadihajót próbáltak eltalálni.

Teherán megtorlással fenyegetőzött, majd újabb amerikai célpontok elleni támadásokról számolt be.

A fokozódó konfliktus közben az olaj világpiaci ára 100 dollár fölé emelkedett.

Öt iráni olajtankert semmisítettek meg az amerikai erők szeptember 8-án, miután az iráni Forradalmi Gárda két napon belül kétszer ballisztikus rakétákkal próbált eltalálni egy amerikai hadihajót. Az Egyesült Államok Központi Parancsnoksága, a CENTCOM szerint a hadihajó mindkét támadást elkerülte, és egyetlen amerikai katona sem sérült meg – írja az Al Jazeera.

Öt iráni olajtankert semmisítettek meg amerikai erők az Ománi-öböl térségében. Irán ballisztikus rakétákkal támadott, majd újabb csapásokkal válaszolt (A képen az amerikai hadsereg támadása látható az M/T Downy iráni olajtanker ellen Harg-sziget közelében, 2026. szeptember 5-én)Fotó: HANDOUT / US Central Command (CENTCOM)

A CENTCOM az X-oldalán azt írta, hogy az amerikai hadihajó a támadási kísérletek után is folytatta járőrözését a térségben. A parancsnokság videót is közzétett az iráni olajtankerek elleni amerikai csapásokról.

A Politico szerint az Egyesült Államok erői a támadás előtt felszólították a hajók legénységét, hogy hagyják el a fedélzetet. Négy iráni olajszállító hajót az Ománi-öbölben, egy ötödiket pedig az iráni Harg-sziget közelében támadtak meg.

Öt iráni olajtankert semmisített meg az Egyesült Államok

Az Al Jazeera beszámolója szerint a CENTCOM megnevezte az öt hajót is: a Kaviz, a Charminar, a Horizon 1 és a Riesco az Ománi-öbölben, a Derya pedig Harg-sziget közelében került amerikai célkeresztbe.

CENTCOM forces destroyed five Iranian crude oil carriers, Sept. 8, after the Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) targeted a U.S. Navy warship with ballistic missiles twice over the past two days. The U.S. warship successfully evaded the attempted Iranian attacks and… pic.twitter.com/Gi8a2tloN1 — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 8, 2026

A CENTCOM szerint az iráni olajtankerek egy több milliárd dolláros hálózathoz tartoztak, amelyből az Iszlám Forradalmi Gárdát és regionális szövetségeseit finanszírozták.