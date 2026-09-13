Izrael hiába várt Washington válaszára 

Nagy-Britannia, Kanada Franciaország és több más nemzet is szankciókat vezetett be a ciszjordániai izraeli telepek ellen. Izrael élesen reagált, azonban az Egyesült Államok nem ítélte el a szankciókat bevezető országok döntését.
A ciszjordániai telepesek kérdése már régóta a mélyben megbúvó probléma. A hatnapos háború lezárása után az izraeli telepesek elkezdtek betelepülni a térségbe, ahol rendszeressé váltak a konfrontációk a palesztin lakosság és az izraeli telepesek között. Habár az ENSZ hivatalosan illegálisnak tekinti az izraeli telepesek beköltözését, mára már több mint 700 000 izraeli él a területen.
Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemrég további lakóparkok építését jelentette be, egyúttal pedig jelezte, hogy továbbra is támogatni fogják a folyamatot, mert „ez a föld Izraelhez tartozik”.
A rendszeres összecsapásokat Izrael eddig igyekezett kezelni. Nemrég maga a miniszterelnök is felszólalt az erőszakot alkalmazó telepesek ellen, akik kedvezőtlen helyzetbe hozzák Izraelt a nemzetközi színtéren. Az ENSZ által illegális tekintett telepek kérdése azonban erősen szürke zónába esik. A hatóságok több alkalommal is számoltak már fel illegálisnak elismert telepeket, míg másokat elismernek, ezzel biztosítva a hozzáférést a kormányzati támogatásokhoz.
Az ENSZ ülésein már többször is jelezte az országok egy része, – Nagy-Britanniával az élen – hogy nem fogadják el az új telepek létesítését, és a palesztinok elleni erőszakkal szembeni határozottabb fellépésre szólították fel Izraelt.
Végül azonban néhány ország megelégelte a helyzetet, Nagy-Britannia pedig szankciókat jelentett be, amelyhez többek között Kanada és Franciaország is csatlakozott. A szankciók értelmében az izraeli telepek számára semmilyen brit cég nem biztosíthat szolgáltatásokat, az innen származó termékek importját pedig betiltották. Az indoklás során a brit külügyminiszter, Ed Miliband etnikai tisztogatással vádolta meg Izraelt, Tel-Aviv pedig azonnal elítélte az aláíró országokat.
Izrael emellett elrendelte a Kelet-Jeruzsálemben található brit konzulátus bezárását, és több parlamenti képviselőt is kitiltott az országból. Volt azonban egy hiányzó láncszem.
Izrael hiába várt Washington válaszára
Donald Trump és kormánya már hivatalba lépése óta nyíltan hangoztatja az Izrael és az Egyesült Államok közötti kiemelkedő kapcsolat fontosságát. Ennek jegyében az amerikai kormányzat rendszeresen kritizálta azokat a kormányokat, amelyek felszólaltak Izrael ellen. Ráadásul még katonai segítséget is nyújtott Amerika, amikor arra szükség volt, azonban az elmúlt időszakban a viszony romlani látszott.
Egy ponton az amerikai elnök például megerősítette az Axios értesülését, miszerint „őrültnek” nevezte az izraeli miniszterelnököt júniusban egy telefonbeszélgetés alkalmával.
Trump éles reakcióját az váltotta ki, hogy míg zajlottak az iráni-amerikai tárgyalások, Netanjahu csapásokat rendelt el Libanonban, amire válaszul Teherán a megbeszélések felfüggesztésével fenyegetőzött. A viszony pedig azóta csak még ridegebb lett. Habár Trump és Netanjahu nemrég kétoldalú megbeszélést folytatott, azonban ez zárt ajtók mögött zajlott.
„Pontosan értem, mi történik, de szeretném megtudni, hogy miért történik ez hirtelen” – fogalmazott Trump a mostani szankciók kapcsán. Az amerikai elnök jelezte, hogy beszélni fog Izraellel. Habár Amerika nem valószínű, hogy szankciókat fog bevezetni, azonban az elnök már többször világossá tette, hogy nem fogja hagyni Ciszjordánia annektálását Izraelnek.