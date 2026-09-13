Izrael hiába várt Washington válaszára 

Nagy-Britannia, Kanada Franciaország és több más nemzet is szankciókat vezetett be a ciszjordániai izraeli telepek ellen. Izrael élesen reagált, azonban az Egyesült Államok nem ítélte el a szankciókat bevezető országok döntését.

Izrael további lakóparkok építéséről döntött Ciszjordániában, eközben Nagy-Britannia vezetésével több ország is szankciókat vezetett be

Fotó: AHMAD GHARABLI / AFP

A ciszjordániai telepesek kérdése már régóta a mélyben megbúvó probléma. A hatnapos háború lezárása után az izraeli telepesek elkezdtek betelepülni a térségbe, ahol rendszeressé váltak a konfrontációk a palesztin lakosság és az izraeli telepesek között. Habár az ENSZ hivatalosan illegálisnak tekinti az izraeli telepesek beköltözését, mára már több mint 700 000 izraeli él a területen.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök nemrég további lakóparkok építését jelentette be, egyúttal pedig jelezte, hogy továbbra is támogatni fogják a folyamatot, mert „ez a föld Izraelhez tartozik”.

A rendszeres összecsapásokat Izrael eddig igyekezett kezelni. Nemrég maga a miniszterelnök is felszólalt az erőszakot alkalmazó telepesek ellen, akik kedvezőtlen helyzetbe hozzák Izraelt a nemzetközi színtéren. Az ENSZ által illegális tekintett telepek kérdése azonban erősen szürke zónába esik. A hatóságok több alkalommal is számoltak már fel illegálisnak elismert telepeket, míg másokat elismernek, ezzel biztosítva a hozzáférést a kormányzati támogatásokhoz.

Az ENSZ ülésein már többször is jelezte az országok egy része, – Nagy-Britanniával az élen – hogy nem fogadják el az új telepek létesítését, és a palesztinok elleni erőszakkal szembeni határozottabb fellépésre szólították fel Izraelt.

Végül azonban néhány ország megelégelte a helyzetet, Nagy-Britannia pedig szankciókat jelentett be, amelyhez többek között Kanada és Franciaország is csatlakozott. A szankciók értelmében az izraeli telepek számára semmilyen brit cég nem biztosíthat szolgáltatásokat, az innen származó termékek importját pedig betiltották. Az indoklás során a brit külügyminiszter, Ed Miliband etnikai tisztogatással vádolta meg Izraelt, Tel-Aviv pedig azonnal elítélte az aláíró országokat.