Az amerikai alelnök szerint Donald Trump elnök AI segítségével készült videója egyértelmű üzenet volt Iránnak. J.D. Vance egyúttal jelezte, hogy az Egyesült Államok feltett célja a Hormuzi-szoros nyitva tartása, aminek érdekében helyi idő szerint kedd délben ismét csapásokat hatott végre az amerikai haderő.

J.D. Vance elmondta, mit akar Trump Fotó: NIC ANTAYA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA

Az amerikai hadsereg csapásokat hajtott végre a Forradalmi Gárda iráni célpontjai ellen, válaszul a Hormuzi-szorosban a kereskedelmi hajók és a régióba vezényelt amerikai csapatok elleni közelmúltbeli támadási kísérletekre. A Központi Parancsnokság (CETCOM) közlése szerint a Forradalmi Gárda több kísérletet is tett a kereskedelmi hajók és a térségben állomásozó amerikai haderő megtámadására. Hozzátették: az Irán ellen indított amerikai támadásokra az iráni elit Iszlám Forradalmi Gárda (IRGC) által a Hormuzi-szorosban a kereskedelmi hajózás, valamint a térségben tartózkodó amerikai erők ellen elkövetett „legutóbbi támadási kísérletek” miatt került sor.

Teherán rakétás és drónos támadásokat indított az Egyesült Államok jordániai, kuvaiti, iraki és bahreini célpontjai ellen. Az Iráni Vörös Félhold szerint négy ember, köztük egy gyermek, meghalt, és több mint 50-en megsebesültek, amikor egy amerikai rakétatámadás során szilánkok találták el azt a házat, ahol épp esküvői ünnepséget tartottak az iráni déli részén fekvő Sirikben.

Donald Trump elnök ismét figyelmeztetett, hogy Irán súlyosabb amerikai katonai fellépéssel nézhet szembe, ha megtorolja az általa „nagyon is jogosnak” nevezett támadást, egyúttal azonban azt is elárulta, hogy az Egyesült Államok még mindig vár „minden idők legnagyobb” támadásával. Az elnök nemrég félreérthetetlen AI videót töltött fel közösségi oldalára, amiben egy óriási csapás látható az Iránhoz tartozó Kharg-sziget ellen.

J.D. Vance: Trump Iránnak üzent

J.D. Vance amerikai alelnök később megerősítette, hogy az elnök valóban az iráni vezetésnek üzenet. Egyúttal pedig jelezte, hogy az Egyesült Államok feltett célja, hogy nyitva tartsa a Hormuzi-szorost. Az elmúlt hetekben Donald Trump úgy tűnt taktikát változtatott és a katonai csapások helyett a gazdasági szankciókat helyezi előtérbe, azonban ezek úgy fest nem érték el a kívánt hatást.