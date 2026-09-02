Az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselője szerint a diplomáciai erőfeszítések kudarcot vallottak a Hormuzi-szoros kapcsán. Kaja Kallas az EU védelmi minisztereinek találkozója előtt a szoroson való átkelésért való fizetés kérdését is felhozta – írja a Politico.

Kallas szerint a diplomácia nem vezetett eredményre

Fotó: PAUL FAITH / AFP

Kallas az írországi Wicklow-ban újságíróknak nyilatkozva, az uniós védelmi miniszterek informális találkozója előtt kijelentette, hogy „tiszteletben kell tartani a hajózás szabadságát”, valamint azt is jelezte, hogy a blokk álláspontja szerint ahogy eddig is, úgy ezután is ingyenesnek kell lennie az áthaladásnak a Hormuzi-szoroson.

Számunkra fontos, hogy ne legyenek díjak ezeken az útvonalakon, amelyek korábban nyitva voltak” – tette hozzá.

Kallas szerint a diplomáciai erőfeszítések nem hoztak eredményt az iráni konfliktus lezárásában, kijelentései pedig nem sokkal azután hangoztak el, hogy Irán és az Egyesült Államok ismét kölcsönösen csapást mért egymásra. Az iszlám ország több rakétát is indított a hét elején, amelyekkel a Jordániában található amerikai katonai létesítményeket vették célba. Ezeket a rakétákat egyébként sikerült hatástalanítani.

Nem sokkal ezután a Egyesült Államok hadereje csapásokat rendelt el Irán déli részén, ahol az információk szerint éppen egy aknákkal felszerelt rakéta kilövésére készültek.

Donald Trump nemrég jelezte, hogy az összes aknát sikerült felszámolni a szorosban, ami így már teljes mértékben hajózható. Az amerikai elnök azonban azt is leszögezte, hogy nem fogják hagyni, hogy Irán újabb aknákat telepítsen. Habár a szoroson jelenleg is haladnak át hajók, azonban ez még a közelében sincs a konfliktus előtti kereskedelmi volumennek, amely végső soron az energiaellátást is veszélyeztetheti a tél közeledtével.