Új tagja lesz az Európai Uniónak? Befutott a nap híre

Kanada és az Európai Unió szorosabb együttműködésének lehetőségét méltatta Mark Carney csütörtökön az Európai Parlamentben Strasbourgban. A kanadai miniszterelnök szerint a két fél „együtt erősebb”, különösen a jelenlegi geopolitikai változások közepette.

Kanada közeledik az EU-hoz: Carney támogatja a társult tagságot Fotó: Furioso

Carney azután beszélt erről, hogy Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egy nappal korábban felvetette: meg kellene nyitni az utat Kanada előtt, hogy az Európai Unió első társult tagjává váljon.

A „társult tag” státusz jelenleg nem létezik az Európai Unióban, ezért egy ilyen megállapodás pontos formája egyelőre sem Brüsszelben, sem Ottawában nem ismert. A kezdeményezés megvalósítása akár éveket is igénybe vehet, ráadásul mind a 27 uniós tagállam egyetértésére szükség lenne.

Trump súlyos vámokat helyezett kilátásba

A kezdeményezésre Donald Trump amerikai elnök is reagált. Az Egyesült Államok elnöke szerdán „nevetségesnek” nevezte az ötletet, és arra figyelmeztetett, hogy amennyiben ellenséges lépésnek tekinti az EU és Kanada szorosabb kapcsolatát, „nagyon komoly vámokat” vethet ki Európára, illetve akár a kereskedelmet is korlátozhatja.

Kanada és az Egyesült Államok között eközben egyre élesebb kereskedelmi vita zajlik. A két ország az elmúlt időszakban kölcsönösen vámokat vetett ki egymás egyes termékeire.

Carney az Európai Parlamentben arról beszélt, hogy a gazdasági integrációt egyre gyakrabban használják nyomásgyakorlásra, miközben a vámok, a pénzügyi rendszerek és az ellátási láncok is geopolitikai eszközzé válhatnak.

A kanadai kormányfő szerint egy szorosabb Kanada–EU együttműködés más demokráciák számára is példát mutathatna. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy nem egy új, az Egyesült Államokkal vagy más nagyhatalmakkal rivalizáló blokk létrehozásáról van szó.

„Nem egy harmadik blokkot javaslok azért, hogy nagyhatalmi riválissá váljunk” – mondta Carney.

Kanada nem akar teljes jogú uniós tagságot

Carney külön hangsúlyozta, hogy Kanada nem törekszik arra, hogy az Európai Unió teljes jogú tagja legyen. Szerinte a javasolt társult tagság teljesen más keretet jelentene.