Diplomáciai botrány: Magyar Péterék visszakérték a III. Károly királynak ajándékozott lovakat

III. Károly király aligha gondolta volna, hogy a 2023-as koronázására kapott két lipicai ló miatt még diplomáciai kellemetlenségbe keveredik.

Magyar Péterék visszakérték a III. Károly királynak ajándékozott lovakat. (Forrás: honvedelem.hu)

III. Károly király nagyot nézhetett, amikor Magyarország visszakérte az ajándékát

A magyar tisztviselők annak idején két lipicai lovat ajándékoztak a brit királyi udvarnak a koronázás alkalmából. Az akkori honvédelmi miniszter, Szalay-Bobrovniczky Kristóf büszkén jelentette ki:

Magyar lovak a brit királyi család szolgálatában!

A két ló, Nelson (Neopolitano XXVII-44), és Iveco (Incitato XVIII-3) a Királyi Istállóba került.

A brit uralkodói udvart azonban nemrég meglepetés érte.

A magyar agrárminisztérium állítólag határozott hangvételű levelet küldött a királyi udvarnak, amelyben azt kérte, hogy a két lovat szállítsák vissza a szilvásváradi állami ménesbe.

Azt egyelőre nem tudni, miért akarta Magyarország visszakapni az állatokat. A döntés azonban értetlenséget és némi diplomáciai zavart okozott az udvarban.

A brit lap szerint Budapesten egyesek úgy vélik, hogy a háttérben politikai okok állhatnak, és az új magyar kormány így próbálhatja gyengíteni politikai ellenfeleit. Egy, a lap által idézett magyar forrás szerint ez az elmúlt évtizedek egyik legrosszabb időszaka lehet a magyar-brit kapcsolatokban.

A londoni magyar nagykövetség nem árulta el, miért merült fel a lovak visszahívása, azt azonban közölték, hogy az ügy időközben rendeződött.

A lovak természetesen az eredeti terveknek megfelelően az Egyesült Királyságban maradnak

– közölte a nagykövetség szóvivője.

Források szerint Nelson és Iveco továbbra is a windsori Királyi Istállóban marad.