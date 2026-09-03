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Az orosz haderő továbbra sem lassít, immár hetedik napja támadják az ukrán fővárost. Kijev több területén robbanásokról számoltak be, a helyi tisztviselők tájékoztatása szerint egy toronyház is találatot kapott.
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orosz–ukrán háborúKijevUkrajna

Oroszország az elmúlt időszakban fokozta az ukrán városok elleni támadásait. A jelentések szerint immár hetedik napja támadják Kijevet sorozatban, a város több pontjáról is károkat jelentettek – írja a Kyiv Independent

Kijev ismét hosszú éjszakán van túl, Oroszország hetedik napja támadja az ukrán fővárost
Kijev ismét hosszú éjszakán van túl, Oroszország hetedik napja támadja az ukrán fővárost 
Fotó: VLADYSLAV MUSIIENKO / AFP

A jelentések szerint robbanások hallatszottak az ukrán fővárosban helyi idő szerint röviddel este 11 óra előtt, amelyeket újabbak követtek nem sokkal később. Vitalij Klicsko, Kijev polgármestere arra kérte a lakosokat, hogy maradjanak védett helyen a támadás idejére, egyúttal pedig jelezte, hogy a légvédelem aktívan dolgozik a támadás visszaverésén. 

Azt egyelőre nem tudni, hogy mi is volt a támadás célpontja, azonban a város több pontjáról is tüzeket jelentettek a hajnali órákban. 

Nem Kijev volt ugyanakkor az egyetlen célpont. Oleh Kiper, az odesszai régió kormányzójának jelentése szerint helyi idő szerint a reggeli órákban több orosz drón célba vette a régiót. A jelentés szerint a támadásban legalább 17 ember, köztük három gyermek megsérült. Az orosz drónok az eddigi információk alapján egy toronyházat találtak el. 

A mentőszolgálatok a helyszínen dolgoznak, és egy műveleti parancsnokságot is létrehoztak. Halálos áldozatokról egyelőre nem érkezett hír. 

Az orosz haderő fokozott támadásai nehéz helyzetbe hozhatják Ukrajnát, miután az ország kezd kifogyni a ballisztikus rakéták elfogására képes Patriot rakétákból. Emellett azonban Oroszország egy új típusú, sugárhajtású drónt is kifejlesztett az iráni Shahed platformot használva. Ezek az eszközök azonban komoly kihívás elé állítják az ukrán légvédelmet, miután a hagyományos elfogó drónok egyszerűen túl lassúnak bizonyulnak. 

Marco Rubio amerikai külügyminiszter nemrég jelezte, hogy a Patriot rakéták szállításáról és helyi gyártásáról továbbra is folynak a tárgyalások. 

 

 

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