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Újabb lövöldözés történt Kijevben csütörtök reggel, ezúttal a Szvjatosinszkij kerületben. Kijev rendőrsége különleges műveletet indított egy fegyveres bűnöző elfogására, a támadásban pedig egy ember megsérült.
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ukrán biztonsági szolgálatszbukülönleges műveletkijev

A rendőrség szeptember 3-án reggel kapott bejelentést arról, hogy lövések dördültek a kijevi Szvjatosinszkij kerületben. A hatóságok közlése szerint egy embert jelenleg orvosok kezelnek.

Kijev: újabb lövöldözés történt, hajtóvadászat indult egy fegyveres bűnöző után
Kijev: újabb lövöldözés történt, hajtóvadászat indult egy fegyveres bűnöző után
Fotó: ROMAN PILIPEY / AFP

A rendőrség különleges műveletet indított a fegyveres elkövető elfogására. A hatóságok egyelőre nem közöltek további részleteket az incidens körülményeiről vagy a keresett személy kilétéről.

A mostani eset azért is keltett nagy figyelmet, mert egy nappal korábban szintén lövöldözés történt az ukrán fővárosban, ráadásul az Ukrán Biztonsági Szolgálat (SZBU) és az ukrán katonai hírszerzés (GUR) emberei között.

Egy nappal korábban is lövések dördültek Kijevben

A szerdai incidens Kijev Dnyiprovszkij kerületében történt. Az SZBU később azt közölte, hogy a GUR „sürgős nyomozati cselekményeket” hajtott végre egy, az orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat (FSZB) által szervezett terrortámadás ügyében.

Az SZBU állítása szerint a nyomozati akció közben egy csoport megtámadta a szolgálat munkatársait, és megpróbálta akadályozni a nyomozást. Az akció összefüggésben állt Sztyepan Kaplunov elfogásával.

Kaplunov az Orosz Önkéntes Hadtest (RVC) ukrán egységének parancsnokhelyettese. Az SZBU azzal gyanúsítja, hogy együttműködött az FSZB-vel, és merényletet tervezett egy orosz ellenzéki mozgalom egyik vezetője ellen, aki Kijevbe készült.

A csütörtöki lövöldözés egyelőre nem hozható összefüggésbe a szerdai incidenssel. A rendőrség jelenleg a fegyveres elkövető elfogására összpontosít.

 

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