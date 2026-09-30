Kim Dzsongun súlya meghaladja a 140 kilót – ezt mondják az egészségéről

Kim Dzsongun észak-koreai vezető rendkívül elhízott, testsúlya meghaladja a 140 kilogrammot, ennek ellenére jelenleg nem mutatkoznak nála komoly egészségügyi problémák – állítja egy dél-koreai parlamenti képviselő a szöuli hírszerzés információira hivatkozva.

Kim Dzsongun súlyosan elhízott, mégsem látják jelét egészségügyi problémának

Fotó: KCNA / AFP

A túlsúlyos és dohányzó diktátor egészségi állapota évek óta találgatások tárgya. Esetleges hirtelen halála különösen nagy nemzetközi figyelmet keltene az észak-koreai atomfegyverek és a térségben fennálló feszültségek miatt – írja a belga Nieuwsblad.

Magas a szívbetegség kockázata

Youn Kun-young dél-koreai képviselő szerint a hírszerzés úgy tudja, hogy

Kim Dzsongun 140 kilogrammnál is többet nyom, ezért magas a szív- és érrendszeri betegségek kialakulásának kockázata.

Ennek ellenére egyelőre semmi nem utal fizikai problémákra. A jelentések szerint még a lépcsőzés sem okoz számára gondot.

Kim egészségi állapotával kapcsolatban már 2020-ban is komoly találgatások indultak, amikor húsz napra eltűnt a nyilvánosság elől.

Kim Dzsongun családjában sem ismeretlen a súlyos elhízás és a dohányzás: apja, Kim Dzsongil és nagyapja, Kim Ir Szen egyaránt dohányzott, és komoly túlsúllyal küzdött. Mindketten szívrohamban haltak meg.