Kína nyitott a nemzetközi együttműködések fejlesztésére

A kínai elnök hangsúlyozta, hogy Kína a világbajnokság megrendezésével több munkavállalót, különösen fiatalokat kíván ösztönözni arra, hogy szakmai ismereteiket és gyakorlati készségeiket fejlesszék. Hozzátette, hogy Kína kész tovább erősíteni a nemzetközi együttműködést és előmozdítani a WorldSkills-mozgalom fejlődését.

A 48. WorldSkills szakmai világbajnokság kedden nyílt meg Sanghajban. A rendezvényen 68 ország és régió 1385 fiatal szakembere méri össze tudását 64 versenyszámban.

Magyarországot 29 fiatal szakember képviseli 25 versenyszámban a szeptember 22. és 27. között zajló világbajnokságon.