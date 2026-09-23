Kína nyitott a nemzetközi együttműködések fejlesztésére

A kínai állami média közlése szerint Hszi Csin-ping kiemelte, hogy a verseny szorosan igazodik a gazdaság és az ipar igényeihez, és lehetőséget teremt a különböző országok fiatal szakemberei számára tudásuk és gyakorlati készségeik fejlesztésére, valamint a tapasztalatcserére.
A kínai elnök hangsúlyozta, hogy Kína a világbajnokság megrendezésével több munkavállalót, különösen fiatalokat kíván ösztönözni arra, hogy szakmai ismereteiket és gyakorlati készségeiket fejlesszék. Hozzátette, hogy Kína kész tovább erősíteni a nemzetközi együttműködést és előmozdítani a WorldSkills-mozgalom fejlődését.
A 48. WorldSkills szakmai világbajnokság kedden nyílt meg Sanghajban. A rendezvényen 68 ország és régió 1385 fiatal szakembere méri össze tudását 64 versenyszámban.
Magyarországot 29 fiatal szakember képviseli 25 versenyszámban a szeptember 22. és 27. között zajló világbajnokságon.