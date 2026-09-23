Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
kínai

Kína nyitott a nemzetközi együttműködések fejlesztésére

18 perce
Olvasási idő: 3 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
A technológiai fejlődés és az ipari átalakulás felgyorsulása jelentős változásokat hoz a szakmai készségek területén világszerte - hangsúlyozta Hszi Csin-ping kínai elnök a 48. WorldSkills szakmai világbajnokság sanghaji megnyitójára küldött üdvözlő levelében.
Link másolása
Vágólapra másolva!
kínaihszi csin - pingKínai Népköztársaság

A kínai állami média közlése szerint Hszi Csin-ping kiemelte, hogy a verseny szorosan igazodik a gazdaság és az ipar igényeihez, és lehetőséget teremt a különböző országok fiatal szakemberei számára tudásuk és gyakorlati készségeik fejlesztésére, valamint a tapasztalatcserére.

Kína nyitott a nemzetközi együttműködések fejlesztésére - Megnyílt a 48. WorldSkills szakmai világbajnokság Sanghajiban Fotó: WANG JINGQIANG / XINHUA
Kína nyitott a nemzetközi együttműködések fejlesztésére -  Megnyílt a 48. WorldSkills szakmai világbajnokság Sanghajiban  Fotó: WANG JINGQIANG / XINHUA
Rubik Ernő eszén is túljárt: hatéves kínai kislány állított fel női világcsúcsot Rubik-kockában

A kínai elnök hangsúlyozta, hogy Kína a világbajnokság megrendezésével több munkavállalót, különösen fiatalokat kíván ösztönözni arra, hogy szakmai ismereteiket és gyakorlati készségeiket fejlesszék. Hozzátette, hogy Kína kész tovább erősíteni a nemzetközi együttműködést és előmozdítani a WorldSkills-mozgalom fejlődését.

A 48. WorldSkills szakmai világbajnokság kedden nyílt meg Sanghajban. A rendezvényen 68 ország és régió 1385 fiatal szakembere méri össze tudását 64 versenyszámban.

Magyarországot 29 fiatal szakember képviseli 25 versenyszámban a szeptember 22. és 27. között zajló világbajnokságon.

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!