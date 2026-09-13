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india

Javítaná kapcsolatát Kína és India

54 perce
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Narendra Modi indiai miniszterelnök és Hszi Csin-ping kínai elnök a kétoldalú kapcsolatok javításáról és a határvita rendezéséről tárgyalt szombaton Újdelhiben. A BRICS-csúcstalálkozó keretében az indiai és a kínai elnök egyetértett abban, hogy fenn kell tartani a békét és a nyugalmat a vitatott határvidéken.
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indianarendra modibricsKínai Népköztársaság

A találkozón a két vezető megerősítette elkötelezettségét a határkérdés tisztességes, észszerű és mindkét fél számára elfogadható rendezése mellett. Hszi Csin-ping szerint a két országnak partnerként, nem riválisként kell tekintenie a másikra, és a határkérdés mellett a gazdasági és kereskedelmi együttműködésben is előrelépésre van szükség.

Hszi Jingping kínai elnök és Narenda Modi indiai miniszterelnök Fotó: WANG YE / XINHUA
Hszi Jingping kínai elnök és Narenda Modi indiai miniszterelnök
Fotó: WANG YE / XINHUA

A felek a kereskedelmi egyensúlytalanságokról, a piacra jutásról és az ellátási láncokról, valamint a közvetlen légi járatok újraindításáról is tárgyaltak. Hszi a két ország közötti személyes kapcsolatok erősítését is szorgalmazta.

– emelte ki az MTI. India és Kína kapcsolata a 2020 júniusában történt, halálos áldozatokkal járó Galwan-völgyi összecsapás után romlott meg jelentősen. Az incidensben húsz indiai és négy kínai katona vesztette életét, a két ország között pedig azóta is jelentős feszültség van a vitatott határ miatt.

Hszi Csin-ping 2019 óta először látogatott Indiába. A BRICS soros elnökségét idén India tölti be, jövőre pedig Kína veszi át a tisztséget.

 

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