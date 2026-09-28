Trump embere figyelmeztet: Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket

Kína az elmúlt években olyan meghatározó pozíciót épített ki a ritkaföldfémek és más kritikus ásványi anyagok piacán, amely az Egyesült Államok szerint már nem pusztán gazdasági kérdés. David Perdue, az Egyesült Államok pekingi nagykövete a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Peking a nyersanyagok feletti dominanciáját egyre inkább politikai és gazdasági eszközként használja.

Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket, Amerika visszavágna

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Perdue szerint Kína olyan szabályokat vezetett be és terjesztett ki, amelyek miatt a vállalatok számára komoly kockázatot jelenthet a kínai ellátási láncoktól való függetlenedés. Az amerikai nagykövet úgy fogalmazott, hogy egyes esetekben akár letartóztatás, büntetőeljárás vagy vagyonelkobzás veszélye is felmerülhet azok számára, akik megpróbálják megkerülni a kínai rendszert.

A nagykövet szerint ez már egy olyan helyzet, amelyben Peking a kritikus ásványkincsek terén meglévő egyeduralkodó pozícióját a világ ellen használja fel. Perdue hangsúlyozta, hogy Washington egyértelművé tette: ezt elfogadhatatlannak tartja.

Kína az elmúlt húsz évben több stratégiai ágazatban is megerősödött

Perdue szerint az Egyesült Államok korábban több olyan iparágban is meghatározó pozícióval rendelkezett, amely ma már jelentős részben Kínához kötődik. Mint mondta, húsz évvel ezelőtt az Egyesült Államok domináns szereplő volt a ritkaföldfém-mágnesek, a kereskedelmi hajógyártás és a gyógyszeripar területén is.

Az amerikai nagykövet szerint ezek a pozíciók az elmúlt két évtizedben fokozatosan kerültek ki az Egyesült Államok kezéből. Perdue úgy látja, hogy ebben Washingtonnak is felelőssége van, mivel az amerikai döntéshozók hagyták kialakulni azt a függőséget, amelyet most próbálnak visszafordítani.

Donald Trump kormánya ezért arra törekszik, hogy megerősítse az Egyesült Államok saját termelési és feldolgozási kapacitásait, és csökkentse az ország kiszolgáltatottságát Pekinggel szemben.

Perdue szerint Donald Trump világossá tette, hogy az Egyesült Államok nem akar többé olyan helyzetbe kerülni, amelyben alapvető fontosságú nyersanyagok miatt kénytelen más országoktól függni.