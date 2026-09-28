Trump embere figyelmeztet: Kína fegyverként használja a ritkaföldfémeket

Kína az elmúlt években olyan meghatározó pozíciót épített ki a ritkaföldfémek és más kritikus ásványi anyagok piacán, amely az Egyesült Államok szerint már nem pusztán gazdasági kérdés. David Perdue, az Egyesült Államok pekingi nagykövete a Fox Newsnak arról beszélt, hogy Peking a nyersanyagok feletti dominanciáját egyre inkább politikai és gazdasági eszközként használja.
Perdue szerint Kína olyan szabályokat vezetett be és terjesztett ki, amelyek miatt a vállalatok számára komoly kockázatot jelenthet a kínai ellátási láncoktól való függetlenedés. Az amerikai nagykövet úgy fogalmazott, hogy egyes esetekben akár letartóztatás, büntetőeljárás vagy vagyonelkobzás veszélye is felmerülhet azok számára, akik megpróbálják megkerülni a kínai rendszert.
A nagykövet szerint ez már egy olyan helyzet, amelyben Peking a kritikus ásványkincsek terén meglévő egyeduralkodó pozícióját a világ ellen használja fel. Perdue hangsúlyozta, hogy Washington egyértelművé tette: ezt elfogadhatatlannak tartja.
Kína az elmúlt húsz évben több stratégiai ágazatban is megerősödött
Perdue szerint az Egyesült Államok korábban több olyan iparágban is meghatározó pozícióval rendelkezett, amely ma már jelentős részben Kínához kötődik. Mint mondta, húsz évvel ezelőtt az Egyesült Államok domináns szereplő volt a ritkaföldfém-mágnesek, a kereskedelmi hajógyártás és a gyógyszeripar területén is.
Az amerikai nagykövet szerint ezek a pozíciók az elmúlt két évtizedben fokozatosan kerültek ki az Egyesült Államok kezéből. Perdue úgy látja, hogy ebben Washingtonnak is felelőssége van, mivel az amerikai döntéshozók hagyták kialakulni azt a függőséget, amelyet most próbálnak visszafordítani.
Donald Trump kormánya ezért arra törekszik, hogy megerősítse az Egyesült Államok saját termelési és feldolgozási kapacitásait, és csökkentse az ország kiszolgáltatottságát Pekinggel szemben.
Perdue szerint Donald Trump világossá tette, hogy az Egyesült Államok nem akar többé olyan helyzetbe kerülni, amelyben alapvető fontosságú nyersanyagok miatt kénytelen más országoktól függni.
Washington több kritikus ásványi anyagot is számon kér Kínán
Az amerikai kereskedelmi képviselő, Jamieson Greer szintén arról beszélt, hogy Washington nagyobb mennyiségben és gyorsabban szeretné megkapni a Kínából érkező ritkaföldfémeket. Greer szerint Donald Trump ezt közvetlenül Hszi Csin-ping kínai elnökkel is felvetette.
Az Egyesült Államok és Kína között ugyanakkor más gazdasági kérdésekben is zajlanak egyeztetések. Greer szerint a Trump-kormányzat a következő két hónapot egyfajta ellenőrzési időszaknak tekinti, amely alatt azt vizsgálják, hogy Peking teljesíti-e a korábban vállalt kötelezettségeit.
Az amerikai–kínai kereskedelmi kapcsolatok rendezésének részeként a két ország kereskedelmi testülete azt is javasolta, hogy mindkét fél jelöljön ki 30 milliárd dollár értékű, nem érzékeny terméket, amelyek kedvezőbb vámelbánásban részesülhetnének.
Washington emellett azt is ellenőrizné, hogy Kína teljesíti-e a mezőgazdasági és energetikai vállalásait.
A ritkaföldfémek kérdése azonban különösen fontos, mivel ezek az anyagok számos modern technológia, ipari berendezés és stratégiai ágazat számára nélkülözhetetlenek. Az amerikai kormány ezért nem egyszerűen kereskedelmi vitaként kezeli a kérdést, hanem az ellátási láncok és a gazdasági önállóság szempontjából is kiemelt jelentőséget tulajdonít neki.