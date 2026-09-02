Meglepő helyen bukkant fel a kínai elnök: az új világrendről tett bejelentést

Kína elnöke szerdán Kairóban Abdel-Fattáh esz-Szíszi egyiptomi elnökkel tárgyalt, és azt hangsúlyozta, hogy a közel-keleti országoknak saját kezükbe kell venniük a térség biztonságának alakítását. Hszi Csin-ping szerint meg kell erősíteni a párbeszédet és a béke érdekében folytatott együttműködést, miközben szembe kell szállni a külső beavatkozással.

Kína új biztonsági rendszert sürget a Közel-Keleten, Hszi Csin-ping üzent (Fotó: Xinhua via AFP)

A kínai elnök szerint Peking kész együttműködni a térség államaival a nemzetközi hajózási útvonalak biztonságának garantálásában, a gazdasági fejlődés előmozdításában és a konfliktusok kialakulásának megakadályozásában.

A találkozó különösen fontos időszakban zajlott, hiszen az Egyesült Államok és Izrael immár hat hónapja háborúzik Iránnal. A konfliktus komoly bizonytalanságot okozott a térségben, és több országban felvetette azt a kérdést is, hogy mennyire megbízható továbbra is Washington biztonsági garanciája.

Kína egyre nagyobb szerepre tör

Hszi Csin-ping egy évtized után először látogatott Egyiptomba. Kairó Kína számára stratégiai partner, és fontos belépési pontot jelenthet a közel-keleti befolyás további növeléséhez.

A két ország közben megállapodást írt alá a Szuezi-csatorna térségében működő egyiptomi–kínai ipari övezet harmadik fejlesztési szakaszának elindításáról. A térségben már mintegy 200 vállalat működik, a beruházások értéke pedig megközelíti a 4 milliárd dollárt.

A Szuezi-csatorna különösen fontos Kína számára, hiszen a globális kereskedelem egyik legfontosabb útvonaláról van szó. A térség biztonsági helyzetének romlása azonban már most komoly fennakadásokat okoz a hajózásban, különösen a Hormuzi-szoros és a Báb el-Mandeb-szoros környékén.

Hszi látogatása egy szélesebb regionális átrendeződésbe illeszkedik. Szaúd-Arábia, Törökország és Pakisztán augusztusban közös védelmi megállapodást írt alá, amely egy NATO-szerű kölcsönös védelmi záradékot is tartalmaz. A megállapodás azt jelezheti, hogy a térség országai már nem kizárólag Washingtonra szeretnének támaszkodni biztonságuk garantálásában.

Egyiptom ugyanakkor továbbra is az Egyesült Államok egyik fontos partnere: Kairó évente mintegy 1,3 milliárd dollár amerikai katonai támogatást kap, és hagyományosan közvetítő szerepet tölt be a közel-keleti konfliktusokban.

A mostani diplomáciai lépések ezért nem feltétlenül azt jelentik, hogy Egyiptom vagy más regionális hatalmak teljesen hátat fordítanak Washingtonnak. Sokkal inkább arról lehet szó, hogy több nagyhatalommal is igyekeznek fenntartani a kapcsolatokat, és csökkenteni az egyetlen külső szereplőtől való függést.

Hszi Csin-ping látogatása ráadásul közvetlenül megelőzi a kínai és az amerikai elnök várható találkozóját. Peking így egyszerre próbálhatja erősíteni közel-keleti pozícióit és demonstrálni, hogy a térség biztonsági rendszerének alakításában Kína is egyre fontosabb szereplő.