Zelenszkij az eddigi legsúlyosabb fenyegetését küldte, ez lehet Moszkva válasza – exkluzív interjú

– Hogyan emlékszik a 2013–2014-es Euromajdanra, a tüntetésekre és az azt követő eseményekre?

– 2013-ban konferenciát rendeztünk, amelyen José Manuel Barroso, az Európai Bizottság akkori elnöke is részt vett Moszkvában. Lehetőségem volt együtt dolgozni az előkészítő csapatával.

Akkor már az Európai Unió vilniusi csúcstalálkozójának programján dolgoztak, amelyen Ukrajna társulási megállapodást írt volna alá Brüsszellel. Megpróbáltam meggyőzni a partnereimet arról, hogy a Kijev és Brüsszel közötti megállapodásnak közvetlen és jelentős hatása lesz Oroszországra. Hatással lehet az orosz–ukrán kereskedelemre, a beruházásokra, a tranzitra és sok más területre. Ezért egy meglehetősen egyszerű javaslatom volt: kezdjünk háromoldalú konzultációkat arról, hogyan lehetne biztosítani, hogy a megállapodás aláírása ne veszélyeztesse az orosz–ukrán együttműködést.

A válasz nagyon egyértelmű volt: nem.

Azt mondták, hogy ez vétójogot adna Oroszországnak az ukrán állam döntései felett. Ukrajna szuverén ország, ezért nem függhet Moszkva álláspontjától. A megállapodást először aláírják, és majd utána megvizsgálják, milyen hatással lesz az orosz–ukrán kapcsolatokra, és hogyan lehet korlátozni az esetleges károkat. Én erre olyan korábbi példákat hoztam fel, mint Finnország EU-csatlakozása vagy a visegrádi országok integrációja, amelyek esetében voltak többoldalú konzultációk arról, hogyan lehet fenntartani az orosz gazdasági együttműködés pozitív elemeit.

A válasz az volt, hogy azok más idők és más országok voltak, Ukrajna esetében viszont nem adnak ilyen lehetőséget Oroszországnak. Ekkor már világos volt, hogy nem álltak készen arra, hogy bármilyen fokú empátiát vagy rugalmasságot mutassanak Oroszországgal szemben. Janukovics végül úgy döntött, hogy nem írja alá a megállapodást. Ez váltotta ki a kijevi tüntetéseket, amelyek a 2013–2014-es Majdanhoz vezettek. Moszkvában ezt puccsként értelmezték, és a Nyugatot azzal vádolták, hogy ösztönözte az ellenzéket a hatalom átvételére, megszegve a 2014 januárjában létrejött kompromisszum feltételeit.

Oroszországban ez a nyugati képmutatás egyértelmű megnyilvánulásának számított, illetve annak, hogy a Nyugat nem tartotta tiszteletben azt az alkotmányos keretet, amelynek garantálásában maga is részt vett. Úgy gondolom, hogy ez hatással volt az orosz vezetés döntésére a krími népszavazással kapcsolatban is.

– Ha egyszer véget ér a háború, normalizálódhat valaha a kapcsolat Ukrajna és Oroszország között, vagy az már örökre tönkrement?

– Nem gondolom, hogy a politikában létezik olyan, hogy „örökre”. Az azonban egyértelmű, hogy hosszú időbe telik, mire a kapcsolat akár részben is helyreállítható, mert túl sok vér folyt, és mindkét fél számára rendkívül érzelmes kérdéssé vált. Nagyon sok múlik azon, hogyan ér véget a konfliktus, mert ez határozza majd meg a kapcsolat újjáépítésének kiindulópontját. A folyamat fokozatos, lassú és fájdalmas lesz mindkét fél számára. Ezt nem lehet egy év alatt megoldani, de még öt év alatt sem. Ennél több időre lesz szükség.

– Oroszország és a Nyugat kapcsolatában is vannak olyan országok, amelyek gyorsabban szeretnének normalizálni, miközben például Lengyelország és a balti államok sokkal keményebb álláspontot képviselnek. Ez megnehezítheti a rendezést?

– Nem könnyű a jövőről spekulálni, mert figyelembe kell vennünk mind a nyugati, mind a keleti politikai folyamatokat. Nem tudjuk, milyen lesz az Európai Unió öt vagy tíz év múlva. Azt sem tudjuk, milyen politikai rendszer lesz Oroszországban öt év múlva. Mindkét oldal folyamatosan változik. Attól függően, hogy milyen irányba változnak, több vagy kevesebb lehetőségünk lehet majd a stabil együttműködésre.

Ha abból indulunk ki, hogy egyik oldalon sem történik drámai politikai változás, és a jelenlegi rendszerek fennmaradnak Moszkvában és Brüsszelben, akkor feltételezhetjük, hogy a konfliktus lezárása után Európa továbbra is megosztott marad. Ez azt jelenti, hogy a kapcsolat bizonyos szempontból a hidegháborúhoz hasonló lehet. Ez természetesen szigorú korlátokat szabna az együttműködésnek, de ettől még lehetőség lenne a kockázatok csökkentésére és a stabilitás fenntartására. Végül akár valamilyen európai fegyverzetellenőrzési rendszerhez vagy legalább bizalomépítő intézkedésekhez is eljuthatunk.

A kérdés inkább az, hogy a hidegháború melyik korszakát tekintjük majd mintának.

A hidegháború ugyanis hosszú történelmi korszak volt. Fontos lenne, hogy valami a hetvenes és nyolcvanas évek érettebb hidegháborús időszakához hasonlítson. Akkor már sűrű kapcsolati infrastruktúra létezett a felek között, beleértve a katonai kommunikációt, a hagyományos fegyverzetek ellenőrzéséről folytatott tárgyalásokat és a nukleáris fegyverekkel kapcsolatos egyeztetéseket. Most viszont sokkal inkább az ötvenes évek eleji hidegháborúhoz hasonló helyzetben vagyunk, amikor egyik fél sem tudta pontosan meghatározni a vörös vonalakat, és nagyon is valós volt a közvetlen katonai összecsapás veszélye az Egyesült Államok, a Szovjetunió és Európa között. Közös érdekünk, hogy ez a bizonytalansággal és magas kockázatokkal jellemezhető kezdeti időszak minél rövidebb legyen.