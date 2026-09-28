A harmadik világháborúval fenyegetőzik Putyin külügyminisztere

Szergej Lavrov az ENSZ-közgyűlés idején, New Yorkban beszélt arról, hogy szerinte nem Oroszország, hanem Európa készül egy közvetlen katonai összecsapásra. Arra hivatkozott, hogy az európai államok hatalmas összegeket fordítanak fegyverkezésre, vezetőik pedig 2030-ig akarják felkészíteni a kontinenst egy lehetséges háborúra.

Lavrov. Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

Lavrov szerint önbeteljesítő jóslattá válhat a harmadik világháború

Az orosz külügyminiszter úgy fogalmazott: a háborútól való félelem önbeteljesítő jóslattá válhat. Szerinte az európai politikai elitben később megjelenhet valaki, aki a felhalmozott fegyvereket Oroszország ellen akarja felhasználni.

Lavrov kijelentette, hogy Moszkva nem maradna tétlen egy támadás esetén. Hozzátette, hogy az ebből kialakuló konfliktus „teljesen más háború” lenne, és rövid ideig tartana.

Bár az atomfegyvereket nem nevezte meg, kijelentését többen burkolt nukleáris fenyegetésként értelmezték.

A politikus Németországnak is nekiment. Friedrich Merz kancellár azon kijelentését, amely szerint Németországnak ismét Európa vezető katonai hatalmává kell válnia, történelmi utalásokkal támadta. Korábban Lavrov már azzal vádolta Merzet, hogy a német fegyverkezéssel gyakorlatilag háborút hirdet Oroszország ellen.

Az orosz tárcavezető állításai ellentmondanak Moszkva korábbi nyilatkozatainak, amelyek szerint Oroszország nem tervezi NATO- vagy európai ország megtámadását. A nyugati hírszerző szolgálatok ugyanakkor egyre több orosz kibertámadásra, szabotázsakcióra és más hibrid műveletre figyelmeztetnek.