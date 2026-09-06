Lavrov szerint már a háború előjelei látszanak a német lépésekben

Lavrov a Rosszija 1 televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban beszélt a lipcsei esetről. Az orosz külügyminiszter szerint egy drónt találtak a lipcsei repülőtér közelében, majd azt állították róla, hogy orosz eszköz volt, miközben szerinte senki nem próbált megfelelően utánajárni az ügynek.

Lavrov: a lipcsei drónvád egy valódi háború kezdetét jelentheti Fotó: BRENDAN SMIALOWSKI / POOL

„Lipcse, a repülőtér… Találtak ott valami drónt. Azt mondták, ez egy orosz drón, senki sem akart utánajárni a dolognak. Ez tulajdonképpen, fő vonalakban, egy igazi háború kezdete” – mondta Lavrov.

Az orosz külügyminiszter a Németország és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok romlását is a veszélyes folyamatok közé sorolta.

Lavrov szerint ismét háborút akarnak

Lavrov felidézte, hogy szerinte több diplomáciai lépés is Moszkva ellen irányul. Mint mondta, kiutasították a főkonzulátus munkatársait, felmondták a vonatkozó megállapodást, valamint bezárják az Orosz Házat Berlinben.

Az orosz külügyminiszter történelmi párhuzamot is vont a jelenlegi helyzet és a második világháborút megelőző időszak között.

„Emlékszem, hogy a második világháború, a Nagy Honvédő Háború kezdete előtt is bezárták a németek a diplomáciai képviseleteiket” – fogalmazott.

Lavrov szerint „teljességgel elfogadhatatlan” az általa leírt folyamat.

„Ismét háborút akarnak” – jelentette ki.

Az orosz külügyminiszter külön bírálta Friedrich Merz német kancellár kijelentését is, miszerint Németországot ismét Európa első számú katonai hatalmává akarja tenni.

„Ő lényegében megy hadat üzenni nekünk. És a történelem tanulságait egyáltalán nem sajátították el” – mondta Lavrov.

Az orosz tárcavezető szerint „a nácizmus áttétjei kezdenek előtörni”, amit veszélyes jelenségnek nevezett. Hozzátette: úgy véli, az orosz vezetés le fogja vonni a megfelelő következtetéseket.

Lavrov azt is állította, hogy a nyugati politikusok egy része, akik jelenleg az európai politika meghatározó szereplői, a választók akaratából idővel elveszíthetik pozíciójukat. Szerinte erre már nem kell sokáig várni.