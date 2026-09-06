Lavrov szerint már a háború előjelei látszanak a német lépésekben

Lavrov a Rosszija 1 televíziónak adott, vasárnap sugárzott interjúban beszélt a lipcsei esetről. Az orosz külügyminiszter szerint egy drónt találtak a lipcsei repülőtér közelében, majd azt állították róla, hogy orosz eszköz volt, miközben szerinte senki nem próbált megfelelően utánajárni az ügynek.
„Lipcse, a repülőtér… Találtak ott valami drónt. Azt mondták, ez egy orosz drón, senki sem akart utánajárni a dolognak. Ez tulajdonképpen, fő vonalakban, egy igazi háború kezdete” – mondta Lavrov.
Az orosz külügyminiszter a Németország és Oroszország közötti diplomáciai kapcsolatok romlását is a veszélyes folyamatok közé sorolta.
Lavrov szerint ismét háborút akarnak
Lavrov felidézte, hogy szerinte több diplomáciai lépés is Moszkva ellen irányul. Mint mondta, kiutasították a főkonzulátus munkatársait, felmondták a vonatkozó megállapodást, valamint bezárják az Orosz Házat Berlinben.
Az orosz külügyminiszter történelmi párhuzamot is vont a jelenlegi helyzet és a második világháborút megelőző időszak között.
„Emlékszem, hogy a második világháború, a Nagy Honvédő Háború kezdete előtt is bezárták a németek a diplomáciai képviseleteiket” – fogalmazott.
Lavrov szerint „teljességgel elfogadhatatlan” az általa leírt folyamat.
„Ismét háborút akarnak” – jelentette ki.
Az orosz külügyminiszter külön bírálta Friedrich Merz német kancellár kijelentését is, miszerint Németországot ismét Európa első számú katonai hatalmává akarja tenni.
„Ő lényegében megy hadat üzenni nekünk. És a történelem tanulságait egyáltalán nem sajátították el” – mondta Lavrov.
Az orosz tárcavezető szerint „a nácizmus áttétjei kezdenek előtörni”, amit veszélyes jelenségnek nevezett. Hozzátette: úgy véli, az orosz vezetés le fogja vonni a megfelelő következtetéseket.
Lavrov azt is állította, hogy a nyugati politikusok egy része, akik jelenleg az európai politika meghatározó szereplői, a választók akaratából idővel elveszíthetik pozíciójukat. Szerinte erre már nem kell sokáig várni.