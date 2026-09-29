Le Pen fontos bejelentésre készül, hatalmas a tét

A párt arcának számító politikus közösségi oldalán óriási pillanatnak nevezte a győzelmet, amely komoly megerősítés a Nemzeti Tömörülés számára. Marine Le Pen már régóta az egyik legesélyesebb jelölt az elnöki posztra, a mostani győzelem pedig csak megerősítette ezt – írja a Politico.

Le Pen és a Nemzeti Tömörülés egy lépéssel közelebb került az ország vezetéséhez

Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Franciaországban a választási törvények értelmében a szenátorok mandátumának felét három évente megújítják, vasárnap pedig a választójog alapján 63 megyében szavaztak a nagyválasztók, azaz az elektorok. A Nemzeti Tömörülésnek sikerült kilenc újabb helyet megszereznie a már meglévő három hely mellé. Ezzel óriási lehetőség nyílt meg, hiszen a törvényhozás felső házában legalább 15 képviselőre van szükség a saját frakció megalakításához, amely a szövetséges Köztársaságért Egyesült Jobboldal (UDR) segítségével meg is lehet.

„Ez egy történelmi győzelem és egy fontos mérföldkő” – írta Le Pen közösségi oldalán. Egyúttal pedig jelezte, hogy pártja új szenátusi csoportja „alapvető platformként fog szolgálni az elnökválasztási kampány során”.

C’est une victoire historique et une étape majeure qui est franchie avec la constitution pour la première fois d’un groupe au Sénat. Les résultats vont au-delà de ce que nous pouvions espérer, la percée est générale, confirmant l’accélération de l’implantation du Rassemblement national sur tout le territoire. Avec nos alliés de l’UDR, nos sénateurs seront un relais essentiel dans la campagne présidentielle pour porter et défendre la voix des territoires et les remettre dans quelques mois au cœur des priorités et des politiques publiques. Félicitations à tous nos candidats qui se sont engagés dans cette campagne. — Marine Le Pen (@MLP_officiel) September 27, 2026

Bár a Szenátus politikai erőviszonyai alapvetően változatlanok maradnak, a Nemzeti Tömörülés jelentős sikerként könyvelheti el a választást. A korábbi három képviselő ugyanis közel sem volt elég a centrista és baloldali pártok megszorongatásához, az önálló frakció azonban már képes lehet erre.

A szenátusi frakció ráadásul lehetővé tenné a Nemzeti Tömörülés számára, hogy nagyobb finanszírozáshoz jusson, és évente kezdeményezze egy szenátusi vizsgálóbizottság felállítását.

A jobboldal győzelmével párhuzamosan az alapvetően Emmanuel Macronhoz hűséges képviselők visszaszorultak a Szenátusban. A támogató szenátusi csoport, az RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) várhatóan 19-ről 14 szenátorra csökken, ami azt jelenti, hogy lényegében a Nemzeti Tömörüléssel és az UDR-el lesznek egy súlycsoportban. Mindez persze óriási csapás Macron számára.

A francia elnök az alkotmány értelmében nem indulhat újra az elnöki posztért, a mostani helyzet azonban politikai örökségét veszélyezteti, az elnök pedig érzi is a helyzet súlyosságát.

Le Pen már számtalan alkalommal kritizálta a regnáló elnököt Ukrajnával kapcsolatos politikája miatt, ahogy gazdasági teljesítményét és az Európai Unióhoz fűződős viszonyát is élesen bírálta a jobboldal. Le Pen határozottan a nemzeti kormányzás erősödését szeretné, Brüsszel pedig, ahogy Macron is, ennek az ellenkezőjében érdekelt. A francia elnök kapcsán ráadásul többször is felmerült már a kérdés, hogy hol folytatja karrierjét, az Európai Bizottság következő elnöki tisztsége pedig akár profilba vágó cél lehet Macron számára.