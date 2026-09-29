Hírlevél
Origo SportNyíl

Kiemelt témák

Rovatok

PodcastPodcastVideóVideóVéleményVélemény
Origo SportNyíl
Rendkívüli

Megvan, mikor dönt a bíróság Hankó Balázs letartóztatásáról

Franciaország

Le Pen fontos bejelentésre készül, hatalmas a tét

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
Link másolása
Vágólapra másolva!
Itt állíthatja be, hogy a Google keresőben elsők között legyen az Origo.hu
Szenátusi választást tartottak Franciaországban, amely az utolsó nagy megmérettetés volt a jövő évi elnökválasztás előtt. Marine Le Pen és a Nemzeti Tömörülés kilenc új helyet tudott megszerezni, ezzel pedig már önállóan is frakciót alakíthat a francia felsőházban.
Link másolása
Vágólapra másolva!
FranciaországMarine Le Penválasztási eredmények

A párt arcának számító politikus közösségi oldalán óriási pillanatnak nevezte a győzelmet, amely komoly megerősítés a Nemzeti Tömörülés számára. Marine Le Pen már régóta az egyik legesélyesebb jelölt az elnöki posztra, a mostani győzelem pedig csak megerősítette ezt – írja a Politico.

Le Pen és a Nemzeti Tömörülés egy lépéssel közelebb került az ország vezetéséhez
Le Pen és a Nemzeti Tömörülés egy lépéssel közelebb került az ország vezetéséhez 
Fotó: PHILIPPE LOPEZ / AFP

Franciaországban a választási törvények értelmében a szenátorok mandátumának felét három évente megújítják, vasárnap pedig a választójog alapján 63 megyében szavaztak a nagyválasztók, azaz az elektorok. A Nemzeti Tömörülésnek sikerült kilenc újabb helyet megszereznie a már meglévő három hely mellé. Ezzel óriási lehetőség nyílt meg, hiszen a törvényhozás felső házában legalább 15 képviselőre van szükség a saját frakció megalakításához, amely a szövetséges Köztársaságért Egyesült Jobboldal (UDR) segítségével meg is lehet. 

„Ez egy történelmi győzelem és egy fontos mérföldkő” – írta Le Pen közösségi oldalán. Egyúttal pedig jelezte, hogy pártja új szenátusi csoportja „alapvető platformként fog szolgálni az elnökválasztási kampány során”.

Bár a Szenátus politikai erőviszonyai alapvetően változatlanok maradnak, a Nemzeti Tömörülés jelentős sikerként könyvelheti el a választást. A korábbi három képviselő ugyanis közel sem volt elég a centrista és baloldali pártok megszorongatásához, az önálló frakció azonban már képes lehet erre. 

A szenátusi frakció ráadásul lehetővé tenné a Nemzeti Tömörülés számára, hogy nagyobb finanszírozáshoz jusson, és évente kezdeményezze egy szenátusi vizsgálóbizottság felállítását.

A jobboldal győzelmével párhuzamosan az alapvetően Emmanuel Macronhoz hűséges képviselők visszaszorultak a Szenátusban. A támogató szenátusi csoport, az RDPI (Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants) várhatóan 19-ről 14 szenátorra csökken, ami azt jelenti, hogy lényegében a Nemzeti Tömörüléssel és az UDR-el lesznek egy súlycsoportban. Mindez persze óriási csapás Macron számára. 

A francia elnök az alkotmány értelmében nem indulhat újra az elnöki posztért, a mostani helyzet azonban politikai örökségét veszélyezteti, az elnök pedig érzi is a helyzet súlyosságát. 

Le Pen már számtalan alkalommal kritizálta a regnáló elnököt Ukrajnával kapcsolatos politikája miatt, ahogy gazdasági teljesítményét és az Európai Unióhoz fűződős viszonyát is élesen bírálta a jobboldal. Le Pen határozottan a nemzeti kormányzás erősödését szeretné, Brüsszel pedig, ahogy Macron is, ennek az ellenkezőjében érdekelt. A francia elnök kapcsán ráadásul többször is felmerült már a kérdés, hogy hol folytatja karrierjét, az Európai Bizottság következő elnöki tisztsége pedig akár profilba vágó cél lehet Macron számára. 

 

Google News
A legfrissebb hírekért kövess minket az Origo Google News oldalán is!