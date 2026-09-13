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lengyelország

Teljes készültség: riasztották a lengyel vadászgépeket, felszállt a légierő

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Vadászgépeket riasztott Lengyelország az ukrajnai eseményekkel összefüggő orosz tevékenység miatt. A lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága szerint a lépés megelőző jellegű, és a veszélyeztetett területek közelében fekvő térségek biztonságát szolgálja.
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lengyelországoroszországmoszkva

A Lengyelország által végrehajtott intézkedésekről a lengyel fegyveres erők műveleti parancsnoksága számolt be az X közösségi oldalon. A közlés szerint a katonai repülőgépeket az ukrajnai orosz tevékenység miatt emelték a levegőbe.

Lengyelország vadászgépeket riasztott az orosz tevékenység miatt
Lengyelország vadászgépeket riasztott az orosz tevékenység miatt
Fotó: / SWNS / Northfoto

A lengyel hadsereg tájékoztatása szerint a földi légvédelmi rendszereket és a radarfelderítő egységeket is harckészültségbe helyezték.

Megelőző intézkedésről beszélnek

A lengyel parancsnokság hangsúlyozta, hogy az intézkedések megelőző jellegűek. Céljuk, hogy biztosítsák a biztonságot a „veszélyeztetett területekkel” határos térségekben.

A lengyel vezetés az elmúlt időszakban többször figyelmeztetett az Oroszországnak tulajdonított hibrid fenyegetésekre. Paweł Zalewski lengyel védelmi miniszterhelyettes korábban Oroszországot „könyörtelen és kegyetlen ellenségnek” nevezte, és azt állította, hogy Moszkva hibrid támadásokkal próbálja megosztani az európai országokat, illetve gyengíteni a NATO egységét.

 

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