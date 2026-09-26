A békés együttélésre szólított fel XIV. Leó, aki Párizsban menekültekkel is találkozott

Az egyházfő a Bakhita-házban szólalt fel a menedékkérők előtt, ami során hangsúlyozta, hogy lehetséges békésen és méltóságteljesen együttélni. XIV. Leó pápa egyúttal hangsúlyozta, hogy a világtörténelmet nem az erősnek tűnő vezetők írják, hanem azok, akik éltetik az életet.

XIV. Leó pápa a békés és méltóságteljes együttélésre szólított fel Párizsban

Fotó: VATICAN MEDIA / CPP / HANS LUCAS

A pápa négy napos franciaországi apostoli látogatása második napján látogatott el az egyesületbe, amely egy szudáni rabszolga nevét viseli, aki szerzetessé vált, majd szentté avatták. „Ez egy olyan ház, amely az egész városnak azt üzeni, hogy lehetséges méltósággal és békében találkozni és együtt élni”

– fogalmazott a pápa a Bakhita-házban.

Az egyházfő a látogatás részeként afgán és nigériai menekültek vallomásait hallgatta meg, ami után prédikációjában a békés együttélésre szólított fel.

„Szent Bakhita arra szólít fel minket, hogy lássuk meg azokat, akik láthatatlanok, hogy szabadítsuk fel azokat, akiket a gazdaság és a kultúra rabszolgaságra kényszerít, hogy tartsuk tiszteletben minden testvér és nővér végtelen méltóságát” – fogalmazott az egyházfő. Az intézményt 2018-ban alapította a párizsi főegyházmegye, Ferenc pápa 2017. február felhívására, amely a menekültek befogadására, védelmére, támogatására és integrálására szólított fel, akár vannak hivatalos okmányaik, akár illegális bevándorlók.

Az egyesület francia nyelvórákat, főzőtanfolyamokat, digitális oktatást, barkács- vagy varróműhelyeket biztosít számukra, valamint pszichológiai és orvosi konzultációkat is igénybe lehet itt venni.

XIV. Leó pápa miséjére legalább 600 ezer embert várnak

A párizsi Concorde téren és a Champs-Élysées sugárúton délután tartandó szabadtéri mise előtt – amelyre legalább 600 ezer embert várnak – XIV. Leó szombat reggel ellátogatott a Párizsi Katolikus Intézetbe (ICP) is, ahol jövőbeli és újonnan kereszteltekkel beszélgetett, akik tanúi az egyház dinamizmusának a fiatalok körében.

Bár a 68 millió lakosú Franciaországban a katolikus egyház gyakorló híveinek száma az utóbbi évtizedekben 3 millióra csökkent, az elmúlt öt évben a felnőttként keresztelkedők száma növekedésének indult és egyre jelentősebb lelkesedés tapasztalható a zarándoklatok és a nagygyűlések iránt. Ennek egyik jele, hogy habár éles vitákat váltott ki, és több francia városban is betiltották, a Szent Szív című fim óriási sikert aratott, aminek hatására tömegek tértek meg.