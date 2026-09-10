Magyarázkodik az agrártárca III. Károly lovai miatt

Az Agrár- és Élelmiszergazdaságért Felelős Minisztérium Facebook-oldalán reagált a lipicai lovak ügyére, miután a sajtóban olyan hírek jelentek meg, amelyek szerint Magyarország vissza akarta kérni a III. Károly brit király udvarában lévő két magyar lovat. A tárca szerint ez nem igaz, ugyanakkor megerősítették, hogy júliusban valóban született egy levél, amely a lovak kölcsönszerződésének megszüntetését kezdeményezte.

A lipicai lovakat 2023-ban magyar tisztviselők adták át a brit királyi udvarnak III. Károly koronázása alkalmából

Fotó: honvedelem.hu

Magyarázkodnak a lipicai lovak miatt

A tájékoztatás szerint a két ló 2024-ben kölcsönadási megállapodás alapján került a brit királyi udvarhoz tartozó Royal Mewshez, és továbbra is a magyar állam tulajdonában van.

A tárca közölte:

Valóban született egy júliusi levél, amely a kölcsönszerződés megszüntetését kezdeményezte. A levél pontatlanul fogalmazott.

A minisztérium állítása szerint a hibát ezt követően haladéktalanul korrigálták, és a brit fél számára is egyértelművé tették, hogy Magyarország nem akarja hazahozni a lovakat.

A minisztérium közlése szerint azt szeretnék, hogy a két ló továbbra is „a magyar lipicai tenyésztés és a magyar–brit kapcsolatok méltó nagykövetei” legyenek.