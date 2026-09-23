Lebombáznának egy NATO-országot – súlyos fenyegetés érkezett Moszkvából

Kemény katonai választ sürget Litvániával szemben Alekszej Zsuravlev orosz parlamenti képviselő. Szerinte ha nukleáris fegyvereket telepítenek a NATO-tagállamba, Oroszországnak azonnal le kellene csapnia az érintett katonai célpontokra – írta meg a Lenta.
Zsuravlev azt mondta, nem diplomáciai jegyzékekkel vagy újabb figyelmeztetésekkel kellene reagálni. Nagy hatótávolságú drónokat vagy az Oresnyik rakétát vetné be azokra a helyekre, ahol a nukleáris fegyverekhez szükséges indítóállásokat telepítenék.
Litvánia elleni csapást sürget egy orosz képviselő
Az orosz politikus szerint a szavak már nem hatnak a Nyugatra, ezért csak egy rendkívül kemény katonai válasz lehet eredményes. Úgy véli, a balti országok politikája egyre inkább katonai célponttá teszi őket Oroszország számára.
A kijelentés azután érkezett, hogy a litván parlament támogatta annak az alkotmányos tilalomnak a feloldását, amely jelenleg megakadályozza nukleáris fegyverek telepítését az országban. A módosítás ügye még további parlamenti eljárás előtt áll.
Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam
Nem ez az első alkalom, hogy fenyegetés érkezik Oroszország felől a Baltikum irányába. Közel két héttel ezelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is kilátásba helyezte egy Litvánia elleni esetleges orosz csapás lehetőségét arra az esetre, ha nukleáris fegyvereket telepítenének az országba.