Lebombáznának egy NATO-országot – súlyos fenyegetés érkezett Moszkvából

Litvánia elleni csapást sürget egy orosz képviselő

Az orosz politikus szerint a szavak már nem hatnak a Nyugatra, ezért csak egy rendkívül kemény katonai válasz lehet eredményes. Úgy véli, a balti országok politikája egyre inkább katonai célponttá teszi őket Oroszország számára.

A kijelentés azután érkezett, hogy a litván parlament támogatta annak az alkotmányos tilalomnak a feloldását, amely jelenleg megakadályozza nukleáris fegyverek telepítését az országban. A módosítás ügye még további parlamenti eljárás előtt áll.

Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

Nem ez az első alkalom, hogy fenyegetés érkezik Oroszország felől a Baltikum irányába. Közel két héttel ezelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is kilátásba helyezte egy Litvánia elleni esetleges orosz csapás lehetőségét arra az esetre, ha nukleáris fegyvereket telepítenének az országba.