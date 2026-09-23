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Lebombáznának egy NATO-országot – súlyos fenyegetés érkezett Moszkvából

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Évek óta fokozódik a feszültség Oroszország és a Nyugat között az orosz–ukrán háború árnyékában. Most Alekszej Zsuravlev orosz parlamenti képviselő egy NATO-tagállamot fenyegetett meg: szerinte ha nukleáris fegyvereket telepítenek Litvániába, Oroszországnak kemény katonai csapással kellene válaszolnia.
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Kemény katonai választ sürget Litvániával szemben Alekszej Zsuravlev orosz parlamenti képviselő. Szerinte ha nukleáris fegyvereket telepítenek a NATO-tagállamba, Oroszországnak azonnal le kellene csapnia az érintett katonai célpontokra – írta meg a Lenta.

Alekszej Zsuravlev szerint Oresnyik rakétával vagy drónokkal kellene támadni litvániai célpontokat, ha nukleáris fegyvereket telepítenének az országba
Alekszej Zsuravlev szerint Oresnyik rakétával vagy drónokkal kellene támadni litvániai célpontokat, ha nukleáris fegyvereket telepítenének az országba (A képen az Oresnyik rakéta működési elve)
Fotó: AFP

Zsuravlev azt mondta, nem diplomáciai jegyzékekkel vagy újabb figyelmeztetésekkel kellene reagálni. Nagy hatótávolságú drónokat vagy az Oresnyik rakétát vetné be azokra a helyekre, ahol a nukleáris fegyverekhez szükséges indítóállásokat telepítenék.

Litvánia elleni csapást sürget egy orosz képviselő

Az orosz politikus szerint a szavak már nem hatnak a Nyugatra, ezért csak egy rendkívül kemény katonai válasz lehet eredményes. Úgy véli, a balti országok politikája egyre inkább katonai célponttá teszi őket Oroszország számára.

A kijelentés azután érkezett, hogy a litván parlament támogatta annak az alkotmányos tilalomnak a feloldását, amely jelenleg megakadályozza nukleáris fegyverek telepítését az országban. A módosítás ügye még további parlamenti eljárás előtt áll.

Atomfenyegetést küldött a Kreml: célkeresztben egy NATO-tagállam

Nem ez az első alkalom, hogy fenyegetés érkezik Oroszország felől a Baltikum irányába. Közel két héttel ezelőtt Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője is kilátásba helyezte egy Litvánia elleni esetleges orosz csapás lehetőségét arra az esetre, ha nukleáris fegyvereket telepítenének az országba.

 

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