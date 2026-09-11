Alekszandr Lukasenko kijelentette, hogy folytatódnak a fehérorosz hadsereg harckészültségének ellenőrzésére irányuló vizsgálatok.

Háborúra készül Lukasenko: még a fiát is behívták a fehérorosz hadseregbe Fotó: Szergej Bobiljov / AFP

Lukasenko szerint fel kell rázni a fehérorosz hadsereget, még a fiát is behívták

"Már köznyelven is mondtam: fel kell rázni a hadsereget, eljött az ideje. Az egész hadsereget. Mindenkit ellenőrizni fogunk. Egészen a mozgósításig" - mondta Lukasenko. Elmondása szerint az ellenőrzések már lezajlottak a harckocsi- és gépesített lövészegységeknél, jelenleg pedig egy tüzérdandárnál folynak.

A háborúra készülünk, hogy ne legyen háború

- tette hozzá.

Azt is elárulta, hogy legkisebb fia, Nyikolaj szintén a hadseregben szolgál. "Senki még csak nem is tudott róla. Viktor Hrenyin behívta. A hadseregben szolgál, ahogy mindenki másnak is kell. Hadnagy. Nem fogom megmondani, hogy hol, de az egyik legnehezebb egységben" - idézte Lukasenko szavait a Meduza.

Eddig sem volt titok a fehérorosz hadsereg fokozott harckészültsége

Ukrajnában többször is beszéltek a Fehéroroszország felől érkező fenyegetésekről. 2026 áprilisában Volodimir Zelenszkij a szomszédos országban tapasztalható növekvő katonai aktivitásról beszélt, és feltételezte, hogy Oroszország bevonhatja Fehéroroszországot a háborúba.

Júniusban Zelenszkij azt mondta, hogy Fehéroroszország befejezi az út-infrastruktúra fejlesztését, valamint az Ukrajnával közös határ mentén lőszerek, üzemanyagok és kenőanyagok tárolására szolgáló létesítmények építését. Ugyanebben az időszakban az ukrán elnök felszólította Lukasenkót, hogy távolítsa el a közös határ mellől az orosz dróntámadások irányítását segítő jelismétlőket, és azzal fenyegetett, hogy "ha ő nem teszi meg, mi fogjuk". Kevesebb mint egy héttel később Ukrajna elnöke bejelentette, hogy a jelismétlők működése leállt.