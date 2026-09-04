Az EU nemet mondott, Magyar Péter szerint méltatlan a helyzet

Az Európai Unió döntése ugyan nem érinti azokat, akik már menedékjogot kaptak korábban, azonban a döntés megosztja Európát. Magyar Péter tegnap a kormányzati sajtótájékoztató keretében jelentette be, hogy hazánk továbbra is fenntartja a jogot a hadköteles korú férfiak befogadására.

Magyar Péter állítása szerint António Costával is közölte álláspontját az új szabályozás kapcsán

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Az orosz–ukrán háború kirobbanásakor az Orbán Viktor vezette kormány azonnal megnyitotta a határokat az ukrán menekültek előtt. Így tett egyébként az Európai Unió legtöbb országa is.

A háború kezdeti időszakában az ukránok szép számban jelentkeztek önként a hadseregbe, hogy megvédjék hazájukat, azonban a konfliktus lassan az ötödik évébe lép, az önkéntesek száma pedig megcsappant.

Brüsszel a háború kirobbanásakor megalkotta a szükséges jogszabályi kereteket a menekültek befogadására, amit azóta már többször meg is hosszabbított. 2026 márciusában mintegy 4,33 millió ukrán rendelkezett ideiglenes védelmi státusszal az Európai Unió valamely országában. Németország fogadta be a legtöbbet (1,27 millió), ezt követte Lengyelország (961 405) és Csehország (379 820).

A jelenlegi szabályozás eredetileg 2027. márciusáig lett volna érvényben, azonban az Európai Bizottság már a nyár közepén jelezte a tagállamok számára, hogy kezdjék meg a felkészülést a módosításra.

Ekkor az Euractive már arról írt, hogy tárgyalások zajlanak, amelyeknek a fő témája a hadkötelezett korú ukrán katonák státuszának a kérdése volt. A források egy része szerint több tagország is támogatta a szigorítást, amelynek értelmében azokra az ukrán férfiakra, akik hadkötelezettség alá esnek és nem teljesítették a szolgálatukat, nem vonatkozna az ideiglenes védelem.