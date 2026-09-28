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Magyar Péter

Több száz éves protokollt sértett Magyar Péter, az olaszok nem voltak elragadtatva a kormányfő vatikáni látogatásától

34 perce
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A Hír TV olasz polgárokat kérdezett arról, hogyan értékelik azt, hogy a magyar miniszterelnök tisztelgéssel köszöntötte a XIV. Leó pápát hivatalosa látogatása során. A római lakosok közül többen is úgy vélték, hogy Magyar Péter megsértette az ilyenkor szokásos protokollt, amely több száz évre nyúlik vissza.
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Magyar PéterXIV. Leó pápaVatikán

A Hír TV beszámolójában két férfi is megszólalt, akik egyetértettek abban, hogy a magyar miniszterelnök tiszteletlen volt. Magyar Péter a vatikáni látogatása alkalmával ugyanis nem gyűrű csókkal, hanem szalutálással köszöntötte az egyházfőt. 

Magyar Péter vatikáni teljesítményétől nem voltak elragadtatva az olaszok
Magyar Péter vatikáni látogatásától nem voltak elragadtatva az olaszok 
Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

A riport során megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy ilyen fontos hagyományt. Magyar Péter az ilyenkor szokásos meghajlás, és a szent atya halászgyűrűjének megcsókolása helyett tisztelgéssel köszönt.  

 

 

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