Több száz éves protokollt sértett Magyar Péter, az olaszok nem voltak elragadtatva a kormányfő vatikáni látogatásától

A Hír TV beszámolójában két férfi is megszólalt, akik egyetértettek abban, hogy a magyar miniszterelnök tiszteletlen volt. Magyar Péter a vatikáni látogatása alkalmával ugyanis nem gyűrű csókkal, hanem szalutálással köszöntötte az egyházfőt.

Magyar Péter vatikáni látogatásától nem voltak elragadtatva az olaszok

Fotó: HANDOUT / VATICAN MEDIA

A riport során megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy ilyen fontos hagyományt. Magyar Péter az ilyenkor szokásos meghajlás, és a szent atya halászgyűrűjének megcsókolása helyett tisztelgéssel köszönt.