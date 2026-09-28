Több száz éves protokollt sértett Magyar Péter, az olaszok nem voltak elragadtatva a kormányfő vatikáni látogatásától

A Hír TV olasz polgárokat kérdezett arról, hogyan értékelik azt, hogy a magyar miniszterelnök tisztelgéssel köszöntötte a XIV. Leó pápát hivatalosa látogatása során. A római lakosok közül többen is úgy vélték, hogy Magyar Péter megsértette az ilyenkor szokásos protokollt, amely több száz évre nyúlik vissza.
A Hír TV beszámolójában két férfi is megszólalt, akik egyetértettek abban, hogy a magyar miniszterelnök tiszteletlen volt. Magyar Péter a vatikáni látogatása alkalmával ugyanis nem gyűrű csókkal, hanem szalutálással köszöntötte az egyházfőt.
A riport során megszólalók egyértelműen sértőnek találták, nem csak az olasz lakosokkal, de a keresztény közösséggel szemben is, hogy a magyar miniszterelnök felrúgott egy ilyen fontos hagyományt. Magyar Péter az ilyenkor szokásos meghajlás, és a szent atya halászgyűrűjének megcsókolása helyett tisztelgéssel köszönt.
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