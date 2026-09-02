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Magyarország megint megállította Ukrajna uniós csatlakozását, kemény feltételt szabott a kormány

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Magyarország ismét megakadályozta, hogy továbblépjen az Európai Unió Ukrajnával folytatott csatlakozási folyamata. Magyarország a második és harmadik tárgyalási fejezethez kapcsolódó átvilágítási eredményeket sem támogatta, és a magyar kormány szerint akkor változtathatja meg az álláspontját, ha Kijev előrelépést tesz a kárpátaljai magyar közösség jogainak védelmében.
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magyarországukrajnaeurópai uniókijev

Az EU Tanácsának bővítési munkacsoportja, a COELA szeptember 1-jén tartotta első ülését a nyári szünet után. A brüsszeli egyeztetésen Magyarország nem járult hozzá az Ukrajna uniós csatlakozásához szükséges második és harmadik tárgyalási fejezet átvilágítási eredményeinek elfogadásához.

Magyarország megint megállította Ukrajna uniós csatlakozását, kemény feltételt szabott Budapest
Magyarország megint megállította Ukrajna uniós csatlakozását, kemény feltételt szabott Budapest Fotó: Hatlaczki Balazs

Ez azért jelent akadályt, mert a csatlakozási tárgyalások egyes szakaszainak továbblépéséhez valamennyi, vagyis mind a 27 tagállam támogatására szükség van.

A második klaszter az uniós belső piac működésével, míg a harmadik a versenyképességgel és az inkluzív növekedéssel foglalkozik.

A magyar kormány álláspontja szerint addig nem támogatja a következő csatlakozási szakasz megnyitását, amíg Kijev nem tesz eleget a nemzeti kisebbségi jogokkal kapcsolatos kétoldalú vállalásainak.

A mostani döntés már a harmadik alkalom, hogy Magyarország blokkolta az ukrán csatlakozási folyamat előrehaladását.

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Magyarország korábban a második és a hatodik tárgyalási klaszter kivételével több további fejezet technikai előkészítését is blokkolta, a hatodik klaszter esetében azonban később feloldotta az akadályt. Ez a kül- és biztonságpolitikával, a kereskedelempolitikával, valamint a harmadik országokkal fenntartott kapcsolatokkal foglalkozik.

A kérdés hátterében évek óta jelentős szerepet játszik az ukrajnai magyar közösség helyzete. A korábbi magyar kormány az Európai Unió bővítésével kapcsolatos fenntartásai mellett rendszeresen felhívta a figyelmet a kárpátaljai magyarok oktatási, nyelvi és kulturális jogaira.

A Kyiv Post beszámolója szerint júniusban Magyar Péter miniszterelnök még egy „történelmi megállapodásról” beszélt Ukrajnával kapcsolatban, amely szerinte biztosítja a kárpátaljai magyar közösségek oktatási, kulturális, nyelvi és politikai jogait.

Magyarország ennek ellenére továbbra sem támogatja a fennmaradó csatlakozási fejezetek megnyitását.

Magyar Péter június végén azt mondta, hogy összesen hat klaszter van, és szerinte nem lenne helyes mindegyiket egyszerre megnyitni. A magyar miniszterelnök azzal érvelt, hogy az első fejezet megnyitása óta még nagyon kevés idő telt el, és az sem lenne megfelelő üzenet a nyugat-balkáni országok számára, amelyek már évek óta dolgoznak uniós csatlakozásukon.

A következő COELA-ülést szeptember 2-ára tűzték ki, de az ukrán és moldovai csatlakozási folyamat a beszámolók szerint nem szerepel a napirenden.

Ukrajna uniós csatlakozási tárgyalásainak további előrehaladása így továbbra is a tagállamok közötti egyetértéstől függ, miközben Magyarország világossá tette, milyen feltétel teljesülése esetén hajlandó feloldani az újabb blokádot.

 

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