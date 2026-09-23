Meloni bekeményít: korlátozná a külföldi diákok számát, a burkát is kitiltaná az iskolákból

Giorgia Meloni új szabályokkal szigorítaná az olasz iskolák működését és a külföldi diákok integrációját. Az olasz miniszterelnök korlátozná, hány külföldi tanuló járhat egy osztályba, miközben a burkát és a nikábot is kitiltaná az iskolákból – írja a Reuters.
Meloni a pártja ifjúsági rendezvényén jelentette be, hogy hamarosan a kormány elé kerülhet az erről szóló intézkedés. A tervezet felső határt szabna a külföldi diákok osztályonkénti számának, bár a pontos arányt egyelőre nem közölték. Azoknak a külföldi szülőknek pedig, akiknek gyermekei komoly nehézségekkel küzdenek az iskolai beilleszkedés során, olaszul is meg kellene tanulniuk.
Giorgia Meloni a burkát és a nikábot is kitiltaná az iskolákból
Az olasz miniszterelnök szerint az integráció nehezebbé válik, ha egy osztályban nagy számban vannak olyan diákok, akik nem beszélnek olaszul. Meloni úgy fogalmazott, ilyen helyzetben már nem valódi integráció történik.
A változtatások a muszlim viseleteket is érintenék: a burka és a nikáb viselését megtiltanák az olasz iskolákban. Meloni szerint az iskolában mindenkinek fedetlen arccal kell megjelennie, és hagyományokra hivatkozva sem lehet egy fiatal nőt arca eltakarására kényszeríteni.
Meloni és Sánchez migrációs háborúja miatt visszatértek a határellenőrzések
Olaszország és Spanyolország kölcsönösen visszaállította a határellenőrzéseket, így a két ország között utazók ismét hosszadalmas vizsgálatokra számíthatnak. Giorgia Meloni és Pedro Sánchez migráció körüli politikai összecsapása már a schengeni rendszer működését is próbára teszi.
Meloni kormánya rekordot döntött, jövőre azonban választásokat tartanak
Új rekordot döntött a regnáló olasz kormány, mégpedig nem is akármilyet. Giorga Meloni vezeti ugyanis hivatalosan is a leghosszabb ideje hivatalba lévő olasz kormányt, az igazi próbatétel azonban jövőre következik a választásokon.
Az olasz iskolák tanulóinak 11,6 százaléka jelenleg nem olasz állampolgár.