Meloni bekeményít: korlátozná a külföldi diákok számát, a burkát is kitiltaná az iskolákból

Giorgia Meloni új szabályokkal szigorítaná az olasz iskolák működését és a külföldi diákok integrációját. Az olasz miniszterelnök korlátozná, hány külföldi tanuló járhat egy osztályba, miközben a burkát és a nikábot is kitiltaná az iskolákból – írja a Reuters.

Szigorítana az olasz iskolákban Giorgia Meloni: korlátoznák a külföldi diákok számát, a burkát és a nikábot pedig betiltanák (A képen Giorgia Meloni Olaszország miniszterelnöke) Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Meloni a pártja ifjúsági rendezvényén jelentette be, hogy hamarosan a kormány elé kerülhet az erről szóló intézkedés. A tervezet felső határt szabna a külföldi diákok osztályonkénti számának, bár a pontos arányt egyelőre nem közölték. Azoknak a külföldi szülőknek pedig, akiknek gyermekei komoly nehézségekkel küzdenek az iskolai beilleszkedés során, olaszul is meg kellene tanulniuk.

Giorgia Meloni a burkát és a nikábot is kitiltaná az iskolákból

Az olasz miniszterelnök szerint az integráció nehezebbé válik, ha egy osztályban nagy számban vannak olyan diákok, akik nem beszélnek olaszul. Meloni úgy fogalmazott, ilyen helyzetben már nem valódi integráció történik.