Meloni kormánya rekordot döntött, jövőre azonban választásokat tartanak

Az Olasz Fivérek pártnak minden oka megvolt az ünneplésre, miután nemrég hivatalosan is rekordot döntött a kormány. A Giorgia Meloni miniszterelnök vezette koalíció ugyanis a leghosszabb hivatalba lévő kormánya Olaszországnak a második világháború óta. Az igazi próba azonban a jövő évi választás lesz.

Meloni kormánya rekordot döntött, azonban az igazi teszt a jövő évi választás lesz

Fotó: ANDREAS SOLARO / AFP

Az Olasz Fivérek pártja (Fratelli d'Italia) 2012-ben lényegében a semmiből tört utat magának, miután a Mario Monti vezette szakértői kormánnyal szemben komoly aggályok merültek fel. Köztük volt a negyedik Berlusconi–kormány honvédelmi minisztere, Giorgia Meloni is, aki korábban a Szabadság Népe párt ifjúsági szervezetének is az elnöke volt.

Meloni ugyan nem volt ismeretlen a politikában, azonban az új párt elindítása mindenképpen kockázatos lépés volt az olasz belpolitikai viszonyokat figyelembe véve.

Olaszország nyolc évtized alatt 68 kormányt látott, amely jól jelzi az ország turbulens viszonyait. Meloni döntése azonban kifizetődött, hiszen míg a néhai Silvio Berlusconi őrzi a leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnök címét, miután négy cikluson keresztül hosszabb ideig töltötte be a miniszterelnöki posztot, addig Meloni kormánya nemrég 1412 nap összefüggő kormányzással rekordot állított be a kabinetek hivatali idejét tekintve.

Ehhez azonban több tényező is kellett, hiszen 2018-ban választási reformról döntöttek Olaszországban, ez pedig 2022-ben végül Meloninak kedvezett és lehetővé tette, hogy az Olasz Fivérek, a Hajrá Olaszország (Forza Italia) és a Liga (Lega) az ország első, jobboldali kormánykoalícióját hozza létre hosszú idő óta.

Meloni képes volt megszólítani a hagyományos jobboldali szavazókat, az olasz társadalom jelentős része pedig érezhetően rezonált a jobboldal üzeneteivel, mint például a bevándorlás szigorúbb szabályozása.

A miniszterelnöki poszt megszerzése után azonban Meloni taktikát váltott, –zseniális ütemérzékkel – és a kezdetben szélsőséges üzeneteket elhagyva szépen lassan konszolidálta a kormányt. Ez feltehetőleg szintén hozzájárult a rekord szám megszületéséhez. A szakértők szerint ugyanakkor a kormányzás hosszából még nem érdemes a stabilitásra vonatkozó jóslatokat tenni.