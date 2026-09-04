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Angela Merkel

Merkel híres mondata máig kísérti Európát

1 órája
Olvasási idő: 7 perc
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Hiába telt el több mint egy évtized a 2015-ös migrációs válság óta, Németország számára a következmények még ma is meghatározóak. Angela Merkel akkori német kancellár híres „meg tudjuk csinálni” mondata azóta is kísérti a német belpolitikát, a hétvégi tartományi választások tétje pedig szimbolikus jelentőséggel is bír.
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Angela MerkelNémetországAfDCDU/CSU

A 2015-ös migrációs válság több az egyik legjelentősebb fordulópont volt a kontinens életében. Angela Merkel híres mondata pedig azóta is visszaköszön, habár a kijelentéssel kapcsolatos szkepticizmus már akkor sem volt véletlen. 

Angela Merkel döntése sokba kerülhet politikai közössége számára, hiszen ha a menekültválság kezelése nem csúszik félre, ma lehet, hogy az AfD se létezne
Angela Merkel döntése sokba kerülhet politikai közössége számára, hiszen ha a menekültválság kezelése nem csúszik félre, ma lehet, hogy az AfD se létezne 
Fotó: JOHN MACDOUGALL / AFP

Az Európai Unió 2015-ben óriási kihívással szembesült. A bevándorlás addig sem volt ismeretlen jelenség, azonban a volumen, amiben abban az időben érkeztek a migránsok, példátlan volt. A schengeni határok, amelyeknek addig csak a pozitív hozadékát tapasztalta Európa, komoly biztonsági kockázatot kezdtek jelenteni.

Németország korábban is a bevándorlók fő célpontja volt, Berlin pedig nem akarta bezárni az ajtókat a Szíriából és Észak-Afrikából érkező bevándorlók előtt. 

Angela Merkel akkori német kancellár felmérte a helyzetet és döntést hozott.  2015. augusztus 31- i szövetségi sajtótájékoztatón a kancellár szájából elhangzott a sokat idézett mondat: „Wir schaffen das!“, azaz „Meg tudjuk csinálni“. Németország ezzel hosszútávon sorsot is választott, még ha ez akkor nem is volt teljesen világos. 

A híressé vált mondatot Merkel ezután többször is elismételte, azóta pedig még egy berlini ház falára is felfestették

A német sajtó egy jelentős része szintén zászlóra tűzte a kifejezést, amely egyszerre vált a menekültpolitika és a szolidaritás jelképévé. Véleménycikkek tucatjai fogalmazták át a hallottakat és egyesek egészen odáig mentek, hogy Németországnak ez meg kell csinálnia, mert a kudarc nem opció.

 

Németországban belpolitikai válsághoz vezetett az elhibázott migrációs politika

Az évek azonban teltek, Angela Merkel kancellári ideje pedig a végéhez ért. Eközben azonban nem látszott, hogy Németország a bevándorló tömegek integrálásával is olyan jól haladna mint a beengedésükkel. 

A CDU/CSU számára azonban csak hosszútávon mutatkoztak meg a problémák. Az elkövetkezendő években ugyanis folyamatosan emelkedett a terrortámadások száma az országban, ahogy a jóléti rendszert szisztematikusan kihasználó migráció és a migránsok kezelésének kérdése és is egyre szélesebb társadalmi elégedetlenséget váltott ki.

A nyilvánvalóvá váló párhuzamos társadalom kialakulása és a kezeletlen problémák egyértelműen hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkban meghatározó politikai pártként van jelen az AfD (Alternatíva Németországért). 

Habár a jobbközép és a baloldal is következetesen tartja a „tűzfalat” a párt körül, azaz nem működnek velük együtt semmiben, azonban ez nem változtat a tényen, hogy az AfD példátlan népszerűségre tett szert, amivel a következő választáson vélhetően meg is mutatkozik. Angela Merkel később egy interjúban elmondta, hogy továbbra is kitart 2015-ös döntése mellett, azonban feltehetően nem véletlen, hogy az AfD körül fenntartott tűzfalnak is ő az egyik legnagyobb támogatója. 

Az AfD társelnöke és korábbi kancellár-jelöltje Alice Weidel pedig korábban arról beszélt, hogy akkor döntött úgy, hogy belép a politikába, amikor meghallotta Angela Merkel híres mondatát. 

Vasárnap választásokat tartanak Szász-Anhalt tartományban, ahol már hónapok óta az AfD győzelmét jósolják. A CDU/CSU számára pedig óriási a tét, hiszen habár a kancellári székig vezető út még hosszú, azonban minden jel szerint Merkel elhibázott döntésével lényegében megágyazott a párt saját konkurenciájának, a tűzfal pedig mit sem ér, ha az AfD-t a kezeletlen problémák egészen a kormányzásig repítik. 

 

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