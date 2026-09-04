Merkel híres mondata máig kísérti Európát

A 2015-ös migrációs válság több az egyik legjelentősebb fordulópont volt a kontinens életében. Angela Merkel híres mondata pedig azóta is visszaköszön, habár a kijelentéssel kapcsolatos szkepticizmus már akkor sem volt véletlen.
Az Európai Unió 2015-ben óriási kihívással szembesült. A bevándorlás addig sem volt ismeretlen jelenség, azonban a volumen, amiben abban az időben érkeztek a migránsok, példátlan volt. A schengeni határok, amelyeknek addig csak a pozitív hozadékát tapasztalta Európa, komoly biztonsági kockázatot kezdtek jelenteni.
Németország korábban is a bevándorlók fő célpontja volt, Berlin pedig nem akarta bezárni az ajtókat a Szíriából és Észak-Afrikából érkező bevándorlók előtt.
Angela Merkel akkori német kancellár felmérte a helyzetet és döntést hozott. 2015. augusztus 31- i szövetségi sajtótájékoztatón a kancellár szájából elhangzott a sokat idézett mondat: „Wir schaffen das!“, azaz „Meg tudjuk csinálni“. Németország ezzel hosszútávon sorsot is választott, még ha ez akkor nem is volt teljesen világos.
A híressé vált mondatot Merkel ezután többször is elismételte, azóta pedig még egy berlini ház falára is felfestették.
A német sajtó egy jelentős része szintén zászlóra tűzte a kifejezést, amely egyszerre vált a menekültpolitika és a szolidaritás jelképévé. Véleménycikkek tucatjai fogalmazták át a hallottakat és egyesek egészen odáig mentek, hogy Németországnak ez meg kell csinálnia, mert a kudarc nem opció.
Németországban belpolitikai válsághoz vezetett az elhibázott migrációs politika
Az évek azonban teltek, Angela Merkel kancellári ideje pedig a végéhez ért. Eközben azonban nem látszott, hogy Németország a bevándorló tömegek integrálásával is olyan jól haladna mint a beengedésükkel.
A CDU/CSU számára azonban csak hosszútávon mutatkoztak meg a problémák. Az elkövetkezendő években ugyanis folyamatosan emelkedett a terrortámadások száma az országban, ahogy a jóléti rendszert szisztematikusan kihasználó migráció és a migránsok kezelésének kérdése és is egyre szélesebb társadalmi elégedetlenséget váltott ki.
A nyilvánvalóvá váló párhuzamos társadalom kialakulása és a kezeletlen problémák egyértelműen hozzájárultak ahhoz, hogy napjainkban meghatározó politikai pártként van jelen az AfD (Alternatíva Németországért).
Habár a jobbközép és a baloldal is következetesen tartja a „tűzfalat” a párt körül, azaz nem működnek velük együtt semmiben, azonban ez nem változtat a tényen, hogy az AfD példátlan népszerűségre tett szert, amivel a következő választáson vélhetően meg is mutatkozik. Angela Merkel később egy interjúban elmondta, hogy továbbra is kitart 2015-ös döntése mellett, azonban feltehetően nem véletlen, hogy az AfD körül fenntartott tűzfalnak is ő az egyik legnagyobb támogatója.
Az AfD társelnöke és korábbi kancellár-jelöltje Alice Weidel pedig korábban arról beszélt, hogy akkor döntött úgy, hogy belép a politikába, amikor meghallotta Angela Merkel híres mondatát.
Vasárnap választásokat tartanak Szász-Anhalt tartományban, ahol már hónapok óta az AfD győzelmét jósolják. A CDU/CSU számára pedig óriási a tét, hiszen habár a kancellári székig vezető út még hosszú, azonban minden jel szerint Merkel elhibázott döntésével lényegében megágyazott a párt saját konkurenciájának, a tűzfal pedig mit sem ér, ha az AfD-t a kezeletlen problémák egészen a kormányzásig repítik.