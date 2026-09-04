Merkel híres mondata máig kísérti Európát

A 2015-ös migrációs válság több az egyik legjelentősebb fordulópont volt a kontinens életében. Angela Merkel híres mondata pedig azóta is visszaköszön, habár a kijelentéssel kapcsolatos szkepticizmus már akkor sem volt véletlen.

Angela Merkel döntése sokba kerülhet politikai közössége számára, hiszen ha a menekültválság kezelése nem csúszik félre, ma lehet, hogy az AfD se létezne

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Az Európai Unió 2015-ben óriási kihívással szembesült. A bevándorlás addig sem volt ismeretlen jelenség, azonban a volumen, amiben abban az időben érkeztek a migránsok, példátlan volt. A schengeni határok, amelyeknek addig csak a pozitív hozadékát tapasztalta Európa, komoly biztonsági kockázatot kezdtek jelenteni.

Németország korábban is a bevándorlók fő célpontja volt, Berlin pedig nem akarta bezárni az ajtókat a Szíriából és Észak-Afrikából érkező bevándorlók előtt.

Angela Merkel akkori német kancellár felmérte a helyzetet és döntést hozott. 2015. augusztus 31- i szövetségi sajtótájékoztatón a kancellár szájából elhangzott a sokat idézett mondat: „Wir schaffen das!“, azaz „Meg tudjuk csinálni“. Németország ezzel hosszútávon sorsot is választott, még ha ez akkor nem is volt teljesen világos.

A híressé vált mondatot Merkel ezután többször is elismételte, azóta pedig még egy berlini ház falára is felfestették.

A német sajtó egy jelentős része szintén zászlóra tűzte a kifejezést, amely egyszerre vált a menekültpolitika és a szolidaritás jelképévé. Véleménycikkek tucatjai fogalmazták át a hallottakat és egyesek egészen odáig mentek, hogy Németországnak ez meg kell csinálnia, mert a kudarc nem opció.