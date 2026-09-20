Merz bajban: Északkelet-Németországban az Afd, Berlinben a Die Linke győzelmét mutatják az előzetes adatok

A párt a voksok 37-38 százalékát tudhatja magáénak a szavazóhelyiségekből távozók megkérdezésén alapuló felmérés alapján. Az előző tartományi választáson, 2021-ben az AfD 16,7 százalékot szerzett.

Merz bajban: az AfD kaphatta a legtöbb szavazatot az egyik tartományi választáson Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

A szociáldemokraták (SPD) szoros küzdelemben a második helyen a voksok 35,5-36,5 százalékára számíthatnak. Az SPD 2021-ben 39,6 százalékot szerzett a tartományi választáson.

A radikális Baloldal (Die Linke) 6-7,5 százalékot kaphatott, miután 2021-ben 9,9 százalékot szerzett.

Bizonytalan egyelőre, hogy a Kereszténydemokrata Unió (CDU) bekerül-e a tartományi törvényhozásba a felmérések szerinti 5-5,5 százalékos eredményével. Ez a kereszténydemokraták tartományi választáson valaha elért leggyengébb eredménye. A CDU 2021-ben 13,3 százalékot szerzett.

Szintén bizonytalan, hogy bekerülnek-e a tartományi parlamentbe a Zöldek 5,5 százalékos várható eredménnyel. 2021-ben még a voksok 6,3 százalékát szerezték meg.

Hasonló helyzetben van a Sahra Wagenknecht Szövetség (BSW) is, amely a felmérések szerint 4,8-5 százalékos eredményre számíthat. A liberális FDP kikerül a parlamentből 1-1,2 százalékos eredményével. Az FDP 2021-ben még 5,8 százalékot szerzett.

Germany's Chancellor Merz:



I want to bring our country forward.



I am firmly convinced that the success of our reforms will not only improve our coexistence, but also our self-image and our image in the world. Germany is reform-capable.



What needs to be done now requires… pic.twitter.com/st0ZdNZjGV — Clash Report (@clashreport) September 20, 2026

Merz a „katasztrófa” ellenére is marad a posztján

Merz röviddel azután adott ki nyilatkozatot, hogy közzétették a várható berlini és a mecklenburgi-vorpommerni választási eredményeket.

A német kancellár megfogadta, hogy marad a posztján, annak ellenére, hogy két tartományi választáson a választás utáni felmérések szerint súlyos vereséget szenvedett el a jobbközép Kereszténydemokrata Unió (CDU) pártja - írta a France 24.

Az északkeleti Mecklenburg-Vorpommern tartományban a párt a prognózisok szerint alig jut be a parlamentbe, míg az AfD jó úton halad afelé, hogy a legtöbb szavazatot szerezze meg. Merz az eredményt „katasztrófának” nevezte.

Berlinben is arra számítottak, hogy a kormányzó CDU-t a Die Linke (A Baloldal) párt legyőzi.

German Chancellor Friedrich Merz calls state election a "disaster" for his party, but vows to stay on https://t.co/kUwIAjFvIq — BBC Breaking News (@BBCBreaking) September 20, 2026

Bajban a kancellár

Merzre egyre nagyobb nyomás nehezedik: alacsony a népszerűsége, és pletykák keringenek arról, hogy akár mandátumának felénél is leválthatják egy úgynevezett kancellárcsere keretében.