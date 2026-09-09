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Merznek elege lett, kemény üzenetet küldött Trumpnak

1 órája
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Friedrich Merz német kancellár lemondta a Donald Trumppal szerdára tervezett telefonbeszélgetést, miután az amerikai elnök nyilvánosan méltatta az AfD választási sikerét. Trump szerint a német jobboldali párt „nagy éjszakát” zárt, és azt írta, hogy a németeknek elegük lett az országot súlyosan érintő bevándorlási szabályokból.
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trumpafdnémetországamerikai elnök

Friedrich Merz és Donald Trump között újabb feszültség alakult ki. A német kancellár szerdán lemondta az amerikai elnökkel tervezett telefonbeszélgetést, néhány órával azután, hogy Trump a közösségi oldalán ünnepelte az AfD egy tartományi választáson elért eredményét.

Merz lemondta a Trumppal tervezett telefonbeszélgetést az AfD miatt
Merz lemondta a Trumppal tervezett telefonbeszélgetést az AfD miatt Fotó: MICHAEL KAPPELER / DPA

Merz szóvivője nem közölt konkrét indokot a telefonbeszélgetés lemondására. Az AFP kérdésére ugyanakkor azt mondta, hogy nem időpont-egyeztetési probléma miatt maradt el a megbeszélés.

A történtek előzménye, hogy Trump a Truth Socialön lelkesen reagált az AfD választási eredményére. Az amerikai elnök „nagyon nagy éjszakának” nevezte a történteket, és azt írta, hogy a németek végre megelégelték azokat a szerinte „borzalmas” bevándorlási szabályokat, amelyek súlyosan ártottak Németországnak.

Trump egyúttal azt is jelezte, hogy szerinte az AfD erősödése folytatódni fog. Bejegyzését az „MGGA” rövidítéssel zárta, amely a „Make Germany Great Again”, vagyis a „Tegyük újra naggyá Németországot” szlogenre utal.

Merz korábban is óvta Trumpot a német belpolitikától

A német kancellár szóvivője közvetlenül nem kommentálta Trump bejegyzését, és arra sem adott egyértelmű választ, hogy van-e összefüggés az amerikai elnök kijelentése és a telefonbeszélgetés lemondása között.

A szóvivő ugyanakkor emlékeztetett arra, hogy Merz általánosságban többször is kifogásolta, amikor külföldi politikusok beavatkoznak vagy véleményt nyilvánítanak a német belpolitikai helyzetről, különösen választások idején.

Trump és Merz kapcsolata így ismét kényes ponthoz érkezett. Az amerikai elnök korábban is rendszeresen bírálta az európai országok bevándorláspolitikáját, miközben most egyértelműen támogatásáról biztosította azt a német pártot, amely az ország politikai rendszerében egyre meghatározóbb szerepre törekszik.

 

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